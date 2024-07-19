Будущая надежда эстонского плавания завоевала исторические золотые медали в Мексике

Маари Рандвяли заняла первое место на дистанциях 100 м вольным стилем (58,34) и 50 м баттерфляем (27,86) на Международных детских играх.

Международные детские игры организуются различными городами с 1968 года. Соревнования, в которых участвуют дети в возрасте от 12 до 15 лет, получили признание Международного олимпийского комитета. Фактически, это одно из важнейших международных испытаний для этой возрастной группы, поскольку официальные юношеские Олимпийские игры проводятся для спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

На международных детских играх в Мексике соревнования проходят по семи видам спорта: лёгкая атлетика, плавание, теннис, тхэквондо, баскетбол, футбол и волейбол. Таллинн представлен в пяти видах. Лучшие юные спортсмены спортивной столицы Европы 2025 года демонстрируют свои таланты в плавании, теннисе, тхэквондо, баскетболе и волейболе.

В следующем году Международные детские игры примет Таллинн.

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