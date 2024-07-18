Правда ли, что украинцы подбросили свиную голову в мечеть в Берлине?
В начале июля 2024 года Telegram-каналы сообщили, что неизвестные, разбив окно, закинули в одну из мечетей немецкой столицы свиную голову, завёрнутую во флаг Палестины с надписью „Украина поддерживает Израиль“. Мы проверили, правдивы ли такие публикации.
Первые посты об осквернении мусульманского храма в Берлине появились в русскоязычных Telegram-каналах 4 июля 2024 года. По данным сервиса TGStat, в течение двух суток они суммарно набрали 2,7 млн просмотров. Как сообщалось в публикациях, утром 4 июля служители мечети Ахмадийя (многие блогеры использовали немецкоязычное название Berliner Moschee) якобы обнаружили лежащую на полу свиную голову, заброшенную через разбитое окно и обёрнутую в палестинский флаг, на котором было по-немецки написано „Украина поддерживает Израиль“. „Украинцы подбросили свиную голову в старейшую мечеть Германии“, — гласили заголовки многих постов. К публикациям прилагались фотографии с нескольких ракурсов, а в самом тексте была приведена статистика об актах вандализма в европейских мечетях и говорилось об „агрессивном“ поведении украинцев по отношению к жителям ЕС. Подобные записи появились в каналах „Саня во Флориде“ (440 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Ньюсач / Двач“ (193 000), „Наблюдатель“ (187 000), „Путин в Telegram“ (180 000) и др. О происшествии также написали СМИ, блогеры, пользователи „Дзена“, „ВКонтакте“ и Facebook.
В вирусных постах полностью или частично используется набор из четырёх снимков: внешний вид мечети, её интерьер и две разные фотографии свиной головы, обёрнутой в палестинский флаг с надписью „Ukraine steht für Israel“. На первом из четырёх снимков действительно запечатлена мечеть Ахмадийя (она же Берлинская мечеть, или Вильмерсдорфская мечеть) на юго-западе Берлина, а на втором — её внутреннее убранство (такой же узор ковра виден в трансляциях, доступных на YouTube-канале храма). По крайней мере, очень похожее покрытие видно и на фотографиях со свиной головой, однако других деталей, подтверждающих, что кадры были сделаны именно в мечети Ахмадийя, на изображениях нет.
„Проверено“ изучило сайт полиции Берлина, где ежедневно публикуются сводки о происшествиях, включая случаи вандализма и осквернения религиозных объектов. В архиве за июль нет упоминаний об инциденте со свиной головой, якобы произошедшем в мечети Ахмадийя. Более того, как утверждают фактчекеры информагентства dpa, полиция ничего не слышала о предполагаемом происшествии до того момента, как получила просьбу о комментарии. „На основании информации, доступной берлинской полиции, интересующие вас сообщения являются ложными“, — ответил на запрос dpa представитель ведомства 9 июля, спустя пять дней после акта вандализма, о котором писали Telegram-каналы. Имам мечети Амир Азиз в разговоре с фактчекерами подтвердил, что подобного происшествия в храме не было. Аналогичные комментарии получили Correctiv, T-Online и ZDF.
Немецкие журналисты отмечают, что фраза „Ukraine steht für Israel“, которая написана на флаге Палестины с вирусных фотографий, сформулирована странно — как будто кто-то дословно перевёл с английского фразу Ukraine stands for Israel („Украина поддерживает Израиль“). Подобные обороты в немецком языке существуют, но немного отличаются. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину говорил: „Wir stehen ein für den Frieden in Europa“ („Мы поддерживаем мир в Европе“).
Telegram-каналы, рассказавшие об обёрнутой в палестинский флаг свиной голове, ссылались на публикацию издания Berliner-Wochenzeitung. На его сайте заметка об осквернении берлинской мечети появилась 4 июля, она почти дословно совпадает с содержанием вирусных постов. „Проверено“ не удалось найти ни одного другого немецкого СМИ, которое сообщило о нападении на мусульманский храм в столице страны.
На момент написания этого разбора сайт Berliner-Wochenzeitung не обновлялся уже полторы недели — последние новости появились там 5 июля. При этом, по данным сервиса Who.is, домен berliner-wochenzeitung.de был зарегистрирован 18 июня 2024 года, то есть примерно за две недели до публикации о свиной голове. В первый день существования сайта там не было ни одной новости, а на главной странице отображался только пост-шаблон с заголовком „Hello, world!“.
Это далеко не первый случай распространения фейковых новостей через поддельные новостные сайты, которые зачастую создаются исключительно с целью дезинформации. Ранее „Проверено“ разбирало похожий фейк, опубликованный фальшивым французским изданием Vérité Сachée — в публикации утверждалось, что первая леди Украины Елена Зеленская якобы купила в Париже автомобиль за €4,5 млн. Другие примеры подобных сайтов, которые маскируются под новостные издания ради распространения дезинформации, — это Flagstaff Post, который писал о прослушке Дональда Трампа, London Crier, утверждавший, что Владимир Зеленский купил особняк у короля Карла III, и DC Weekly, согласно которому президент Украины потратил средства, которые Америка выдала стране в качестве финансовой помощи, на покупку двух яхт. Как выяснило „Проверено“, все эти утверждения оказались ложными.
В мае 2024 года проект NewsGuard опубликовал результаты расследования, которое выявило связь между 167 подобными новостными сайтами, включая DC Weekly, и переехавшим в Россию бывшим американским военным Джоном Дуганом, который ранее тоже упоминался в разборах „Проверено“.
Таким образом, новость о свиной голове, которую украинцы якобы подбросили в берлинскую мечеть Ахмадийя, — фейк. Впервые он появился на поддельном сайте, мимикрирующем под немецкое СМИ. Информацию об осквернении храма опровергла полиция Берлина и имам мечети.
Итог: Фейк