Правда ли, что украинцы подбросили свиную голову в мечеть в Берлине?

Первые посты об осквернении мусульманского храма в Берлине появились в русскоязычных Telegram-каналах 4 июля 2024 года. По данным сервиса TGStat, в течение двух суток они суммарно набрали 2,7 млн просмотров. Как сообщалось в публикациях, утром 4 июля служители мечети Ахмадийя (многие блогеры использовали немецкоязычное название Berliner Moschee) якобы обнаружили лежащую на полу свиную голову, заброшенную через разбитое окно и обёрнутую в палестинский флаг, на котором было по-немецки написано „Украина поддерживает Израиль“. „Украинцы подбросили свиную голову в старейшую мечеть Германии“, — гласили заголовки многих постов. К публикациям прилагались фотографии с нескольких ракурсов, а в самом тексте была приведена статистика об актах вандализма в европейских мечетях и говорилось об „агрессивном“ поведении украинцев по отношению к жителям ЕС. Подобные записи появились в каналах „Саня во Флориде“ (440 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Ньюсач / Двач“ (193 000), „Наблюдатель“ (187 000), „Путин в Telegram“ (180 000) и др. О происшествии также написали СМИ, блогеры, пользователи „Дзена“, „ВКонтакте“ и Facebook.

В вирусных постах полностью или частично используется набор из четырёх снимков: внешний вид мечети, её интерьер и две разные фотографии свиной головы, обёрнутой в палестинский флаг с надписью „Ukraine steht für Israel“. На первом из четырёх снимков действительно запечатлена мечеть Ахмадийя (она же Берлинская мечеть, или Вильмерсдорфская мечеть) на юго-западе Берлина, а на втором — её внутреннее убранство (такой же узор ковра виден в трансляциях, доступных на YouTube-канале храма). По крайней мере, очень похожее покрытие видно и на фотографиях со свиной головой, однако других деталей, подтверждающих, что кадры были сделаны именно в мечети Ахмадийя, на изображениях нет.