„Давайте будем реалистами“: Захарова прокомментировала заявления Трампа и Вэнса по Украине

На брифинге в четверг, 18 июля, дипломат указала на слова Трампа о возможности урегулировать конфликт в Украине за сутки, а также на заявления кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса о том, что Китай является большей проблема для Штатов, чем события в Украине.

„Нужно отделять предвыборную риторику от заявлений действующих государственных деятелей, которые обличены соответствующими полномочиями. Если говорить о том, можно ли урегулировать, получится или не получится, давайте тоже будем реалистами“, - пояснила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что администрация Трампа, когда была у власти, делала громкие заявления по конфликту на Ближнем Востоке, но реальных шагов не предпринимала.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае его победы на выборах ситуация в Украине будет разрешена еще до его официального вступления в должность президента в январе 2025 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что президент России Владимир Путин не ведет диалога по достижению мира в Украине с бывшим американским лидером.

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