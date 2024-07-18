Правда ли, что венгерские спецслужбы предотвратили покушение на Виктора Орбана, организованное украинской разведкой?
В июле 2024 года в СМИ и соцсетях появились сообщения, будто премьер-министра Венгрии пытались взорвать перед его поездкой в Москву. Исполнителем убийства якобы был выбран украинский беженец, а доказательством причастности Киева к планированию покушения стала аудиозапись перехваченных переговоров. Мы проверили достоверность этой новости.
Публикации о том, что спецслужбы Венгрии якобы предотвратили покушение на премьер-министра страны Виктора Орбана, появились в Рунете 15 июля. В Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (99 000 просмотров на момент написания этого разбора) новость была пересказана так: „По данным информационного агентства Demokrata, венгерского премьера хотели взорвать в машине по дороге в аэропорт перед его вылетом в Москву (Орбан прибыл в российскую столицу 5 июля, хотя некоторые авторы ошибочно пишут о предыдущем дне. — Прим. ред.). Спецслужбы перехватили разговор предполагаемого исполнителя с куратором из Украины. Сообщается, что одним из преступников был беженец из Тернополя, который последние два года проживал в Венгрии“. Позднее предотвращённое покушение на Орбана назвали одним из главных событий дня по версии канала Осташко (91 000 просмотров).
Аналогичные посты появились в Telegram-каналах „Дядя Слава“ (180 000 просмотров), „Voblya•новости“ (121 000), „Праведный напалм“ (90 000), „Хазин“ (86 000), „Сводки и аналитика СВО (резерв)“ (73 000), „Талипоv 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞“ (65 000), „Рамзай“ (57 000) и „Кучера“ (13 000, пост удалён), а также в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут). Среди СМИ о якобы предотвращённом покушении сообщили газеты „Аргументы и факты“ и „Московский комсомолец“.
Авторы многих указанных выше публикаций ссылаются на венгерское издание Demokrata. 14 июля заметка о покушении на Орбана была опубликована на сайте demokrata.net. В статье со ссылкой на неназванный источник в венгерской разведке сообщалось, что спецслужбы предотвратили покушение на Орбана в Будапеште. По словам предполагаемого информатора, проживавший в Венгрии украинский беженец должен был установить взрывное устройство в автомобиле политика, а дистанционно привести бомбу в действие планировалось утром следующего дня, когда глава венгерского правительства должен был ехать в аэропорт. Уточняется, что курировать несостоявшийся теракт могла украинская разведка. По словам источника, после сорванного покушения представители венгерских и украинских спецслужб провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона категорически отвергла все обвинения в свой адрес. В тексте также приведена такая цитата: „Мы не поддадимся страху, но останемся стойкими в нашей вере и выступим против зла“.
Публикацию сопровождает отрывок разговора, якобы состоявшегося между заказчиком и исполнителем покушения. В приведённой аудиозаписи слышны голоса двух мужчин, говорящих на украинском языке:
— Ну что, готов?
— Конечно. Жду команды.
— Да, смотри. Значит, у нас произошли небольшие изменения, поэтому мы начнём раньше.
— А почему раньше-то?— Скоро этот [слово запикано] полетит в Рашку. Ну и, очевидно, нам нужно немного ускориться.
— Эм… [неразборчиво].
— По словам наших друзей, он планирует полететь к Путину 5 июля. Поэтому мы будем работать утром. К тому же, пока он в Киеве (Орбан прибыл в столицу Украины 2 июля. — Прим. ред.), мы можем спокойно готовиться.
— И координаты тоже меняются, так?
— Ну конечно, так. Это будет возле площади Свободы. Хлопушку установишь, как и планировали. Активация по таймеру будет — ну, ты знаешь. Потом от всего избавляешься и валишь с [вокзала] Ньюгати из города.
В Венгрии с конца прошлого века выходит консервативная политическая еженедельная газета Magyar Demokrata („Венгерский демократ“). Её сайт — demokrata.hu, в то время как ресурс, на который ссылаются многие российские медиа, находится в доменной зоне .net. По данным специализированных сервисов, сайт demokrata.net был зарегистрирован 12 июля 2024 года — всего за несколько дней до массового распространения новости о планируемом покушении на Орбана. Причём ранее это доменное имя использовалось другими редакциями. Например, в 2010-х demokrata.net был сайтом студенческого журнала Demokrácia Akadémia, а в начале 2020-х — новостным сайтом о жизни в Венгрии (его дизайн отличался от нынешнего).
К моменту написания этого разбора demokrata.net уже не функционирует, однако в Сети остались сохранённые копии нескольких страниц. По ним может сложиться впечатление, что это на самом деле сайт еженедельника Magyar Demokrata, поскольку он точь-в-точь повторяет настоящий: использован тот же дизайн, логотип и шрифты. Более того, большинство ссылок на главной странице demokrata.net ведут на сайт demokrata.hu, а единственный материал, в адресе которого указана доменная зона .net, — это новость о покушении на Орбана. На настоящем сайте газеты подобной заметки нет.
Авторов фальшивого сайта выдали несколько неточностей. Так, новость о покушении на венгерского премьера в Будапеште почему-то опубликована в разделе Világ („Мир“), хотя материал было бы логичнее разместить в рубрике Magyarország („Венгрия“). В конце заметки указан тег „Виктор Орбан“, при нажатии на который открывается страница demokrata.net/cimke/donald-trump. Дело в том, что в основе поддельной страницы лежала новость о реальном покушении на Дональда Трампа, опубликованная на demokrata.hu 14 июля. Авторы поддельного сайта даже не поменяли метаописание статьи и обложку, в результате чего в сниппете новости про покушение на Орбана показана фотография Трампа после нападения и приведена цитата экс-президента США: „Только Бог предотвратил немыслимое“. Более того, фраза „Мы не поддадимся страху, но останемся стойкими в нашей вере и выступим против зла“ — тоже слова Трампа, оставшиеся из оригинального материала Magyar Demokrata. Похожие ошибки „Проверено“ уже встречало, когда разбирало поддельный сайт НАТО.
Что касается якобы перехваченных переговоров между украинским беженцем в Будапеште и его куратором в Киеве, то запись была выложена на YouTube и, согласно сохранённой копии поддельного сайта, уже к моменту архивирования была недоступна, поскольку опубликовавший видео аккаунт был удалён. С помощью инструментов по определению ИИ-контента от компании Hive „Проверено“ изучило доступную версию аудиозаписи, которую распространяли российские ресурсы. Анализ показал, что практически с вероятностью, близкой к 100%, запись была создана с применением нейросетей.
Вечером 15 июля агентство „РИА Новости“ привело комментарий Андраша Бенчика, главного редактора издания Magyar Demokrata, от имени которого распространялась новость о планируемом покушении на Орбана. Он заявил, что газета не публиковала подобные материалы. „Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения“, — сказал Бенчик. Газеты „Аргументы и факты“ и „Московский комсомолец“ вскоре выпустили заметки с опровержением своих материалов. Издание „ФедералПресс“ поступило иначе — в середине текста с заголовком „Киев готовил покушение на Орбана перед его вылетом в Москву“ говорится (орфография сохранена): „Позже выяснилось, что данная информация является нендостоверной“.
Таким образом, венгерская газета не сообщала, что спецслужбы предотвратили покушение на Орбана, организованное украинской разведкой. Первоисточник этой новости — сайт, замаскированный под реально существующее в Венгрии издание. Приведённые на нём доказательства не подтверждаются другими источниками и были сфальсифицированы. Наиболее раннее упоминание подделки на русском языке „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Свежести“ (83 000 просмотров), где пост о несостоявшемся покушении на Орбана был опубликован 15 июля в 20:54 по московскому времени. Ранее этот канал был уличён в распространении десятков фейков.
Итог: Фейк