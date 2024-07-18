Правда ли, что венгерские спецслужбы предотвратили покушение на Виктора Орбана, организованное украинской разведкой?

Авторы многих указанных выше публикаций ссылаются на венгерское издание Demokrata. 14 июля заметка о покушении на Орбана была опубликована на сайте demokrata.net. В статье со ссылкой на неназванный источник в венгерской разведке сообщалось, что спецслужбы предотвратили покушение на Орбана в Будапеште. По словам предполагаемого информатора, проживавший в Венгрии украинский беженец должен был установить взрывное устройство в автомобиле политика, а дистанционно привести бомбу в действие планировалось утром следующего дня, когда глава венгерского правительства должен был ехать в аэропорт. Уточняется, что курировать несостоявшийся теракт могла украинская разведка. По словам источника, после сорванного покушения представители венгерских и украинских спецслужб провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона категорически отвергла все обвинения в свой адрес. В тексте также приведена такая цитата: „Мы не поддадимся страху, но останемся стойкими в нашей вере и выступим против зла“.

Публикации о том, что спецслужбы Венгрии якобы предотвратили покушение на премьер-министра страны Виктора Орбана, появились в Рунете 15 июля. В Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (99 000 просмотров на момент написания этого разбора) новость была пересказана так: „По данным информационного агентства Demokrata, венгерского премьера хотели взорвать в машине по дороге в аэропорт перед его вылетом в Москву (Орбан прибыл в российскую столицу 5 июля , хотя некоторые авторы ошибочно пишут о предыдущем дне. — Прим. ред.). Спецслужбы перехватили разговор предполагаемого исполнителя с куратором из Украины. Сообщается, что одним из преступников был беженец из Тернополя, который последние два года проживал в Венгрии“. Позднее предотвращённое покушение на Орбана назвали одним из главных событий дня по версии канала Осташко (91 000 просмотров).

Публикацию сопровождает отрывок разговора, якобы состоявшегося между заказчиком и исполнителем покушения. В приведённой аудиозаписи слышны голоса двух мужчин, говорящих на украинском языке:

— Ну что, готов?

— Конечно. Жду команды.

— Да, смотри. Значит, у нас произошли небольшие изменения, поэтому мы начнём раньше.

— А почему раньше-то?— Скоро этот [слово запикано] полетит в Рашку. Ну и, очевидно, нам нужно немного ускориться.

— Эм… [неразборчиво].

— По словам наших друзей, он планирует полететь к Путину 5 июля. Поэтому мы будем работать утром. К тому же, пока он в Киеве (Орбан прибыл в столицу Украины 2 июля. — Прим. ред.), мы можем спокойно готовиться.

— И координаты тоже меняются, так?

— Ну конечно, так. Это будет возле площади Свободы. Хлопушку установишь, как и планировали. Активация по таймеру будет — ну, ты знаешь. Потом от всего избавляешься и валишь с [вокзала] Ньюгати из города.

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В Венгрии с конца прошлого века выходит консервативная политическая еженедельная газета Magyar Demokrata („Венгерский демократ“). Её сайт — demokrata.hu, в то время как ресурс, на который ссылаются многие российские медиа, находится в доменной зоне .net. По данным специализированных сервисов, сайт demokrata.net был зарегистрирован 12 июля 2024 года — всего за несколько дней до массового распространения новости о планируемом покушении на Орбана. Причём ранее это доменное имя использовалось другими редакциями. Например, в 2010-х demokrata.net был сайтом студенческого журнала Demokrácia Akadémia, а в начале 2020-х — новостным сайтом о жизни в Венгрии (его дизайн отличался от нынешнего).