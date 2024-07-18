В Ида-Вируской центральной больнице теперь амбулаторно принимает детский врач

„В услуге амбулаторного приема детского врача часто нуждаются и пациенты, которых выписывают из больницы (после стационарного лечения) на домашнее лечение, в ходе которого требуются нередко последующие осмотры и консультации педиатра. Благодаря новой услуге можно немного снизить нагрузку EMO, поскольку при отсутствии этой услуги пациенты приходили на осмотры и обращались за консультацией и туда. Помимо этого, услуга поможет укрепить сотрудничество с семейными врачами, которые также могут обращаться за консультацией по вопросам лечения детей к проводящему амбулаторный прием педиатру, а также выписать направление к нему на прием“, - говорит доктор Мухина.