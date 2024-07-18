В Ида-Вируской центральной больнице теперь амбулаторно принимает детский врач
В июле в Ида-Вируской центральной больнице открыли амбулаторный прием детского врача. Прием проводит педиатр Оксана Мухина. Это новая услуга в больнице, до оказывания которой в детском отделении (педиатрии) было доступно только стационарное лечение.
По словам доктора Мухиной, амбулаторный прием детского врача - это востребованная услуга, которая отвечает ожиданиям и нуждам наших пациентов, а также партнеров.
„В услуге амбулаторного приема детского врача часто нуждаются и пациенты, которых выписывают из больницы (после стационарного лечения) на домашнее лечение, в ходе которого требуются нередко последующие осмотры и консультации педиатра. Благодаря новой услуге можно немного снизить нагрузку EMO, поскольку при отсутствии этой услуги пациенты приходили на осмотры и обращались за консультацией и туда. Помимо этого, услуга поможет укрепить сотрудничество с семейными врачами, которые также могут обращаться за консультацией по вопросам лечения детей к проводящему амбулаторный прием педиатру, а также выписать направление к нему на прием“, - говорит доктор Мухина.
Амбулаторный прием педиатра проводится по средам в доме здоровья Ахтме. Необходимо направление. Время на прием можно забронировать через Портал здоровья или через регистратуру: 33 111 33 (Пн-Пт 8.00-18.00).
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