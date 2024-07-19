19.07.2024, 09:25
После нападения гомофоба латвийский профессор выиграл дело в Европейском суде и пожертвует 10 000 евро Киевской детской больнице
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Профессор Рижского университета Страдиня Денис Ханов выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против Латвии. Оно было связано с тем, что латвийская полиция закрыла дело о нападении на Ханова и его партнера на территории Кенгарагского рынка. И сам Ханов, и ЕСПЧ признал, что это было преступление на почве ненависти, пишет Rus Delfi LV.
Денис Ханов вместе с партнером подвергся нападению в 2020 году. Через пару месяцев полиция решила прекратить расследование по этому делу.
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