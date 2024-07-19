За рубежом
19.07.2024, 09:25

После нападения гомофоба латвийский профессор выиграл дело в Европейском суде и пожертвует 10 000 евро Киевской детской больнице

 
Денис Ханов
Денис Ханов
ФОТО: Patriks Pauls Briķis

Профессор Рижского университета Страдиня Денис Ханов выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против Латвии. Оно было связано с тем, что латвийская полиция закрыла дело о нападении на Ханова и его партнера на территории Кенгарагского рынка. И сам Ханов, и ЕСПЧ признал, что это было преступление на почве ненависти, пишет Rus Delfi LV.

Денис Ханов вместе с партнером подвергся нападению в 2020 году. Через пару месяцев полиция решила прекратить расследование по этому делу.

Давая показания в полиции, Ханов указал, что ранее не знакомый ему мужчина сначала осыпал нецензурной бранью собаку его партнера, затем его самого, после чего нанес удар Ханову ногой ниже спины. Но на этом хулиган не успокоился: он стал в грубой форме высказывать предложения сексуального характера, стал агрессивным и напал с кулаками.

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