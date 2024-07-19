После нападения гомофоба латвийский профессор выиграл дело в Европейском суде и пожертвует 10 000 евро Киевской детской больнице

Давая показания в полиции, Ханов указал, что ранее не знакомый ему мужчина сначала осыпал нецензурной бранью собаку его партнера, затем его самого, после чего нанес удар Ханову ногой ниже спины. Но на этом хулиган не успокоился: он стал в грубой форме высказывать предложения сексуального характера, стал агрессивным и напал с кулаками.