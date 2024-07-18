Исследование: более половины российских и белорусских спортсменов, отправляющихся в Париж, открыто поддерживают войну в Украине

Несмотря на военные действия России в Украине и их поддержку Беларусью, МОК разрешил спортсменам из этих стран выступить на Олимпийских играх в Париже на определенных условиях. Все российские и белорусские спортсмены, которые в итоге попадут на Олимпиаду, должны выступать под нейтральным флагом.

Они также не должны поддерживать войну в Украине или иметь какие-либо связи с российской или белорусской армией. Для этого МОК разработал несколько дополнительных критериев, по которым устанавливается, что конкретный российский или белорусский спортсмен не поддерживает российское вторжение в Украину.

Согласно докладу правозащитников Global Rights Compliance, в общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушали рекомендации Международного олимпийского комитета по участию в Играх, но в настоящее время продолжают участвовать в Олимпийских играх.

„Морально неправильно ожидать, что украинский спортсмен выйдет на мировую арену вместе с другим спортсменом, который поддерживает преступления против их страны“, — цитирует USA Today представителя GRC Джереми Пицци. Пицци также добавил, что с момента вторжения в 2022 году российские военные убили 450 украинских спортсменов.

Доказательства GRC свидетельствуют, что спортсмены на своих страницах в социальных сетях поддерживают войну России против Украины, участвуют в провоенных турнирах и соревнованиях в честь российских военных или самого Путина и являются членами российских военных организаций, напрямую связанных с армией России или Беларуси.

Внесет ли МОК какие-либо изменения в список?

Несмотря на то, что GRC предоставила убедительные доказательства нарушений, МОК не отказался выполнять собственные обязательства.

„МОК постоянно заявляет, что мир, солидарность и человеческое достоинство являются их основными ценностями. Это не мои слова, они записаны в Олимпийской хартии. Глава МОК Томас Бах постоянно об этом говорит“, — сказал Пицци.