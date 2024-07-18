Олимпиадa
18.07.2024, 16:50

Исследование: более половины российских и белорусских спортсменов, отправляющихся в Париж, открыто поддерживают войну в Украине

 
ФОТО: JANA RODENBUSCH | REUTERS

Правозащитная организация Global Rights Compliance на этой неделе опубликовала исследование, согласно которому более половины российских и белорусских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, имеют связи с силовыми структурами или поддерживают войну в Украине.

Несмотря на военные действия России в Украине и их поддержку Беларусью, МОК разрешил спортсменам из этих стран выступить на Олимпийских играх в Париже на определенных условиях. Все российские и белорусские спортсмены, которые в итоге попадут на Олимпиаду, должны выступать под нейтральным флагом.

Они также не должны поддерживать войну в Украине или иметь какие-либо связи с российской или белорусской армией. Для этого МОК разработал несколько дополнительных критериев, по которым устанавливается, что конкретный российский или белорусский спортсмен не поддерживает российское вторжение в Украину.

Согласно докладу правозащитников Global Rights Compliance, в общей сложности 33 из 59 спортсменов нарушали рекомендации Международного олимпийского комитета по участию в Играх, но в настоящее время продолжают участвовать в Олимпийских играх.

„Морально неправильно ожидать, что украинский спортсмен выйдет на мировую арену вместе с другим спортсменом, который поддерживает преступления против их страны“, — цитирует USA Today представителя GRC Джереми Пицци. Пицци также добавил, что с момента вторжения в 2022 году российские военные убили 450 украинских спортсменов.

Доказательства GRC свидетельствуют, что спортсмены на своих страницах в социальных сетях поддерживают войну России против Украины, участвуют в провоенных турнирах и соревнованиях в честь российских военных или самого Путина и являются членами российских военных организаций, напрямую связанных с армией России или Беларуси.

Со списком, приведенным в отчете, можно ознакомиться здесь.

Внесет ли МОК какие-либо изменения в список?

Несмотря на то, что GRC предоставила убедительные доказательства нарушений, МОК не отказался выполнять собственные обязательства.

„МОК постоянно заявляет, что мир, солидарность и человеческое достоинство являются их основными ценностями. Это не мои слова, они записаны в Олимпийской хартии. Глава МОК Томас Бах постоянно об этом говорит“, — сказал Пицци.

USA Today обратилась к представителю МОК за комментариями, но ответ был расплывчатым. „Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения независимой следственной группы. Они проверили всех спортсменов в соответствии с решениями и принципами Исполкома МОК. Нам больше нечего добавить“.

Таким образом, на данный момент неясно, смогут ли спортсмены из списка GRC выступать на Олимпийских играх, несмотря на поддержку войны, или же МОК внесет свои коррективы.

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