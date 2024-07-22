Laen.ee предлагает 3 вида бизнес-кредитов без лишней бюрократии
Для успешного управления компанией важно иметь денежные средства как на повседневные расходы, так и на крупные инвестиции. Laen.ee предлагает бизнес-клиентам выгодные возможности для роста предприятия, быстрой и эффективной реализации своих новых бизнес-идей. У нас есть одно очень важное преимущество перед банками – с нами весь процесс проходит легко, быстро и без лишней бюрократии.
Представляем три возможности для бизнес-клиентов
1. Расчётный кредит: удобный и гибкий резерв денежных средств 24/7
Расчётный кредит обеспечивает доступ к денежным средствам для покрытия непредвиденных расходов или совершения незапланированных крупных покупок. Этот вид кредита ещё называют кредитной линией для фирм.
Расчётный кредит позволяет использовать кредитный лимит до 35 000 евро с процентной ставкой от 2 % в месяц и является бессрочным, что означает, что вы можете использовать его столько, сколько вам нужно, не беспокоясь об окончании срока действия договора.
У расчётного кредита нет платы за заключение договора, что делает это финансовое решение особенно выгодным для фирм. Проценты начисляются только за использованную сумму, что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость.
Расчётный кредит и его основные преимущества:
• Многократное использование: подаёте заявку один раз и затем финансовые средства всегда в распоряжении предприятия.
• Гибкость: расчётный кредит можно использовать для покрытия повседневных расходов или непредвиденных затрат предприятия. Если средства не используются, никакая плата не взимается.
• Скорость и простота: кредит можно перевести на свой банковский счёт всего за несколько минут, что делает его идеальным решением для срочных расходов.
Процесс подачи заявки на расчётный кредит быстрый и простой. А ответ на ваше ходатайство придет в течение одного часа.
2. Бизнес-кредит: стартовый капитал для новых фирм и деньги на развитие текущего бизнеса
Если вы хотите открыть фирму или вложить деньги в развитие уже имеющейся компании, бизнес-кредит Laen.ee – прекрасная возможность для этого. Процесс подачи заявки быстрый и простой, ответ придёт в течение часа, без сложной банковской волокиты.
Бизнес-кредит позволяет получить до 35 000 евро, которые можно использовать по своему усмотрению – будь то покупка нового оборудования или инвестиции в расширение коммерческой деятельности.
Бизнес-кредит от Laen.ee идеально подходит и для начинающего предприятия. Кроме того, вам не придётся беспокоиться о бюрократической волоките. Нам не требуется бизнес-план и вам не придётся долго ждать ответа по кредиту. Чтобы получить кредит, надо заполнить ходатайство на нашем сайте.
Процесс подачи заявки на кредит для фирмы - быстрый и простой:
Выбираете нужную вам сумму до 35 000 € и подходящий вам период.
Заполняете заявку и отправляете выписку со счета за 6 месяцев.
Подписываете договор о кредите и получаете деньги либо на счет предприятия, либо в виде виртуального расчётного кредита.
3. Кредит под залог недвижимости: крупные проекты с надёжным обеспечением
Если вы планирует более масштабные проекты, такие как покупка или ремонт недвижимости, приобретение новой техники, модернизация технологий или реконструкция производственных зданий, подходящим решением может стать кредит под залог недвижимости для предприятия.
Кредит под залог недвижимости предлагает более долгосрочное финансирование и более крупные суммы кредита под залог недвижимости. Это позволяет финансировать широкий спектр бизнес-деятельности и обеспечивать его успешную реализацию. Процесс получения кредита начинается с заполнения простой формы заявки на нашем сайте. Кредит переводится на банковский счет кампании сразу же после нотариального оформления ипотеки на залоговую недвижимость.
Сумма кредита до 300 000 €.
Процентная ставка от 9 % в год.
Индивидуальный подход.
Без бюрократии. Ответ через 1 час!
Расчётный кредит, бизнес-кредит или кредит под залог недвижимости для бизнес-клиентов – быстро, удобно и без бюрократии!
Финансирование бизнеса требует стратегического подхода. Расчётный кредит – это быстрое и гибкое решение для покрытия повседневных расходов, бизнес-кредит помогает реализовать более крупные инвестиции и дает импульс начинающему предприятию, а кредит под залог недвижимости подходит для финансирования крупных проектов.
Наши кредиты предназначены для микро- и малых предприятий, чтобы расширить бизнес-деятельность, привлечь оборотный капитал и воплотить в жизнь новые идеи.
Свяжитесь с нами и мы вместе придумаем, как мы можем финансово способствовать достижению целей вашего предприятия.
Placet Group OÜ
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