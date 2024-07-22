Laen.ee предлагает 3 вида бизнес-кредитов без лишней бюрократии

Представляем три возможности для бизнес-клиентов

1. Расчётный кредит: удобный и гибкий резерв денежных средств 24/7

Расчётный кредит обеспечивает доступ к денежным средствам для покрытия непредвиденных расходов или совершения незапланированных крупных покупок. Этот вид кредита ещё называют кредитной линией для фирм.

Расчётный кредит позволяет использовать кредитный лимит до 35 000 евро с процентной ставкой от 2 % в месяц и является бессрочным, что означает, что вы можете использовать его столько, сколько вам нужно, не беспокоясь об окончании срока действия договора.

У расчётного кредита нет платы за заключение договора, что делает это финансовое решение особенно выгодным для фирм. Проценты начисляются только за использованную сумму, что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость.

Расчётный кредит и его основные преимущества:

• Многократное использование: подаёте заявку один раз и затем финансовые средства всегда в распоряжении предприятия.

• Гибкость: расчётный кредит можно использовать для покрытия повседневных расходов или непредвиденных затрат предприятия. Если средства не используются, никакая плата не взимается.

• Скорость и простота: кредит можно перевести на свой банковский счёт всего за несколько минут, что делает его идеальным решением для срочных расходов.

Процесс подачи заявки на расчётный кредит быстрый и простой. А ответ на ваше ходатайство придет в течение одного часа.

2. Бизнес-кредит: стартовый капитал для новых фирм и деньги на развитие текущего бизнеса

Если вы хотите открыть фирму или вложить деньги в развитие уже имеющейся компании, бизнес-кредит Laen.ee – прекрасная возможность для этого. Процесс подачи заявки быстрый и простой, ответ придёт в течение часа, без сложной банковской волокиты.

Бизнес-кредит позволяет получить до 35 000 евро, которые можно использовать по своему усмотрению – будь то покупка нового оборудования или инвестиции в расширение коммерческой деятельности.