Фон дер Ляйен вновь избрана председателем Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) переизбрана председателем Европейской комиссии на второй срок. Такое решение принял в четверг, 18 июля, Европарламент. Кандидатуру немецкого политика поддержал 401 депутат, 284 голосовали против, 15 воздержались.

ЕС должен значительно расширить свои оборонительные возможности. „Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза“, - говорится в ее 31-страничной программе, фон дер Ляйен, опубликованной на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Евросоюз будет играть в нем координирующую роль. С этой целью она предлагает ввести должность еврокомиссара по обороне, которой ранее не было в структуре Еврокомиссии. Новый комиссар „будет тесно сотрудничать с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем главы Еврокомиссии в соответствии с договором“ о Европейском союзе, говорится в документе.

Фон дер Ляйен намерена также продвигать ряд проектов в сфере обороны и безопасности. В частности, в ее программе говорится о построении общеевропейского воздушного щита и программе киберзащиты, создании Европейского оборонного фонда, настоящего общеевропейского рынка продукции оборонного сектора.

Поддержка Украины

„Лучшей инвестицией в европейскую безопасность является вклад в безопасность Украины“, поэтому Евросоюз должен продолжать „военную, финансовую и политическую поддержку“ Киева так долго, как потребуется - говорится в документе. Фон дер Ляйен в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира (European Peace Facility), чтобы удовлетворять как нынешние потребности Украины в отражении российской агрессии, так и помочь в восстановлении страны после войны.