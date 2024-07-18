В Сауэ экзотическая птица застряла в стиральной машине

Вчера в 14:47 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Коондисе в городе Сауэ в волости Сауэ между дверью и барабаном стиральной машины застрял попугай. Хозяин птицы не смог достать ее оттуда самостоятельно.

На помощь пришли добровольные спасатели из Сауэ, которые сняли дверцу стиральной машины, достали экзотическую птицу целой и невредимой и поставили дверцу стиральной машины на место.

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