ФОТО | Зеленский прибыл с визитом в Британию

„Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности“, — написал он в телеграме.

„Отдельная программа — по нашим отношениям с Великобританией. Встречусь с Его Величеством королем Карлом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний“, — добавил украинский президент.

В английском графстве Оксфордшир открывается саммит Европейского политического сообщества, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит проходит в Бленхеймском дворце, где в 1874 году родился бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

У входа во дворец Зеленского встретил нынешний премьер-министр страны Кир Стармер.

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