В Нарве достраивают пневмохолл с пластиковым газоном. В ЕС пластик на футбольном поле скоро запретят
Полным ходом идут строительные работы по возведению в Нарве на Креэнхольми, 60 и 64, напротив Профессионального учебного центра, пневмохолла. Это будет спортивный объект с надувной, снимающейся крышей, с беговыми дорожками вокруг искусственного футбольного поля. Искусственный газон уже на месте, но не так давно Еврокомиссия запретила использование таких покрытий, правда, с отсрочкой на 8 лет, пишет Gazeta.ee.
Строительством занимается фирма Revin Grupp OÜ. Финальная стоимость работ не существенно будет отличаться от договорной суммы, 6 980 400 евро, заверяет старший специалист по строительству Департамента городского хозяйства города Нарвы Евгений Смирнов.
„Пока продолжаются наружные работы, - рассказывает Смирнов. - Строители занимаются крышей, фасадами, заливкой бетонного поля. Искусственное покрытие уже на месте. Его раскатывают, проверяют, чтобы все получилось ровно. Это ювелирная работа - на пять метров уклон не должен превышать 1 сантиметр. Построены дорожки для велосипедистов и пешеходов, устанавливается освещение“.
По словам Смирнова, в проекте есть парковка, но ее создание подразумевается в рамках второго этапа строительства. Поэтому пока появится небольшая парковка на 4-5 мест для персонала, а общественная откладывается.
Ради экологии
То, что футбольное поле в строящемся нарвском пневмохолле будет пластиковым, давно вызывает критику, в частности, в соцсетях. Некоторые пользователи указывают на то, что Нарва опоздала с таким объектом, так как искусственные поля скоро будут в Евросоюзе под запретом.
Дело в том, что в октябре 2023 года Еврокомиссия вынесла постановление, согласно которому к 2031 году в Европе должны быть ликвидированы все футбольные поля с искусственным покрытием. При этом 8 лет отсрочки объясняются тем, что уже имеющимся в Европе полям дали возможность выработать свой ресурс.
Эта директива принята ради сохранения экологии - исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.
Согласно решению Еврокомиссии в ЕС к 2031 году не должно остаться площадок с искусственным покрытием вообще, хотя альтернативного решения, не уступающего по качеству искусственному покрытию, если не говорить о его негативных для природы и здоровья человека сторонах, нет. Именно достойной экологичной альтернативы пока еще не найдено: ни пробка, ни измельченная древесина, ни оливковые косточки не могут обеспечить такой износостойкости, как современные искусственные газоны.
В среднем предельный срок службы искусственного футбольного газона составляет 10-15 лет, но может увеличиться или уменьшиться в зависимости от условий эксплуатации и ухода. В любом случае, газон в нарвском пневмохолле могут потребовать убрать уже через 6 лет.
Покрытие согласовано
Евгений Смирнов не может прокомментировать, как получилось так, что в нарвском пневмохолле появится пластиковый газон.
„Все требования, установленные Министерством культуры, выполнены. Мы используем то покрытие, которое согласовано Футбольным союзом ЭР, министерством. На сегодняшний день оно соответствует всем правилам, законам, договоренностям. О том, что будет потом, я сказать не могу. Именно такое поле не было выбором города, оно было нам предложено“, - сообщает Смирнов.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков информирует, что по условиям договора пневмохолл должен быть готов к 5 сентября, но подрядчик по объективным причинам попросил передвинуть срок сдачи на середину октября. Ему пошли навстречу.
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