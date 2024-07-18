В Нарве достраивают пневмохолл с пластиковым газоном. В ЕС пластик на футбольном поле скоро запретят

Строительством занимается фирма Revin Grupp OÜ. Финальная стоимость работ не существенно будет отличаться от договорной суммы, 6 980 400 евро, заверяет старший специалист по строительству Департамента городского хозяйства города Нарвы Евгений Смирнов.

„Пока продолжаются наружные работы, - рассказывает Смирнов. - Строители занимаются крышей, фасадами, заливкой бетонного поля. Искусственное покрытие уже на месте. Его раскатывают, проверяют, чтобы все получилось ровно. Это ювелирная работа - на пять метров уклон не должен превышать 1 сантиметр. Построены дорожки для велосипедистов и пешеходов, устанавливается освещение“.

По словам Смирнова, в проекте есть парковка, но ее создание подразумевается в рамках второго этапа строительства. Поэтому пока появится небольшая парковка на 4-5 мест для персонала, а общественная откладывается.

Ради экологии

То, что футбольное поле в строящемся нарвском пневмохолле будет пластиковым, давно вызывает критику, в частности, в соцсетях. Некоторые пользователи указывают на то, что Нарва опоздала с таким объектом, так как искусственные поля скоро будут в Евросоюзе под запретом.

Дело в том, что в октябре 2023 года Еврокомиссия вынесла постановление, согласно которому к 2031 году в Европе должны быть ликвидированы все футбольные поля с искусственным покрытием. При этом 8 лет отсрочки объясняются тем, что уже имеющимся в Европе полям дали возможность выработать свой ресурс.

Эта директива принята ради сохранения экологии - исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.