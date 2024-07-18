Вложить деньги в недвижимость или в свою будущую пенсию? Мнение нарвского топ-менеджера
С начала этого года жители Эстонии могут подавать заявления об увеличении своих взносов во вторую пенсионную ступень до 4 или 6 процентов. При этом 4 процента, которые государство платит за счет социального налога с зарплаты, не теряются. Заявления подали почти 38 000 человек, пишет Gazeta.ee.
Владимир Изотов, руководитель нарвского отеля „Ингер“, высказал свое мнение по поводу того, стоит ли повышать процент взносов во вторую пенсионную ступень.
„Меня беспокоит размер пенсии, поэтому несколько лет назад я стал пользоваться третьей, добровольной ступенью, – прокомментировал Изотов. – Если мы посмотрим на доходность тех пенсионных фондов, в которых у меня есть накопления, то она выше инфляции. И я напомню, что с прошлого года на пенсионные накопления можно покупать акции“.
„Что касается инвестиций в недвижимость или еще куда-то – мы живем в кризисное время, недвижимость после значительного скачка вверх в прошлый и позапрошлый годы „остановилась“, а акции в принципе как росли, так и растут, – добавил руководитель отеля. – И где ты еще найдешь такую инвестицию: на твой „икс“ государство добавляет тебе два „икса“? Поэтому свой взнос я увеличу“.
Напомним, что подать заявление на увеличение ежемесячных взносов с 1 января следующего года можно до конца ноября.
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