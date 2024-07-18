Вложить деньги в недвижимость или в свою будущую пенсию? Мнение нарвского топ-менеджера

Владимир Изотов, руководитель нарвского отеля „Ингер“, высказал свое мнение по поводу того, стоит ли повышать процент взносов во вторую пенсионную ступень.

„Меня беспокоит размер пенсии, поэтому несколько лет назад я стал пользоваться третьей, добровольной ступенью, – прокомментировал Изотов. – Если мы посмотрим на доходность тех пенсионных фондов, в которых у меня есть накопления, то она выше инфляции. И я напомню, что с прошлого года на пенсионные накопления можно покупать акции“.

„Что касается инвестиций в недвижимость или еще куда-то – мы живем в кризисное время, недвижимость после значительного скачка вверх в прошлый и позапрошлый годы „остановилась“, а акции в принципе как росли, так и растут, – добавил руководитель отеля. – И где ты еще найдешь такую инвестицию: на твой „икс“ государство добавляет тебе два „икса“? Поэтому свой взнос я увеличу“.

Напомним, что подать заявление на увеличение ежемесячных взносов с 1 января следующего года можно до конца ноября.

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