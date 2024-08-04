Эксперт: Женщины инвестируют лучше!

Юлия — не типичный инвестиционный стратег. Она больше похожа на друга, который готов помочь проанализировать финансы и найти лучший путь к инвестированию. Страсть Комкин к финансовому образованию началась, когда она поняла, что хочет поменять что-то в своей жизни и начать действовать. Будущий финансовый эксперт на протяжении восьми лет набиралась опыта в Тайване. „Я получила международный сертификат CFA - это одна из самых высших сертификаций финансовых аналитиков и всех, кто работает в сфере финансов и инвестиций, - рассказывает про себя Юлия Комкин. - Занимаюсь сама инвестициями уже 20 лет. Сейчас работаю продакт-менеджером в сфере инвестиций у одного американского брокера, раньше создавала курсы по инвестициям. В январе родился ребенок, и пришлось сделать выбор в пользу малыша. Поэтому сейчас пока что в декрете, а с августа выхожу снова работать“.