Запрещен ли в Эстонии канал „Матч ТВ“? Почему его спокойно смотрят в Нарве
Во время Чемпионата Европы по футболу в нарвском ресторане Old Trafford проходили показы турниров, которые транслировал „Матч-ТВ“. В редакцию написал удивленный читатель. Он задал вопрос, почему так свободно можно смотреть российский канал и не является ли это нарушением принятого в Эстонии запрета на российские СМИ.
Редакция RusDelfi адресовала вопрос Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора.
„Этот канал не входит в список запрещенных медиасервисов в ЕС“, - ответила Хелен Рохтла, руководитель информационного отдела. Она пояснила, что Департаменту также не известно о каких-либо финансовых санкциях, ограничивающих вещание этого канала.
Рохтла напомнила, что поскольку компетентным органом по применению финансовых санкций является Бюро по отмыванию денег, то в случае спорных вопросов они рекомендуют обращаться к ним за обновлением информации в случае необходимости.
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