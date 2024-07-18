Запрещен ли в Эстонии канал „Матч ТВ“? Почему его спокойно смотрят в Нарве

Во время Чемпионата Европы по футболу в нарвском ресторане Old Trafford проходили показы турниров, которые транслировал „Матч-ТВ“. В редакцию написал удивленный читатель. Он задал вопрос, почему так свободно можно смотреть российский канал и не является ли это нарушением принятого в Эстонии запрета на российские СМИ.