Новости Ида-Вирумаа
18.07.2024, 13:50

Запрещен ли в Эстонии канал „Матч ТВ“? Почему его спокойно смотрят в Нарве

 
Трансляция футбольного матча в ресторане Old Trafford в Нарве, канал "Матч ТВ", 13 июля 2024
Трансляция футбольного матча в ресторане Old Trafford в Нарве, канал "Матч ТВ", 13 июля 2024
ФОТО: Delfi Meedia

Во время Чемпионата Европы по футболу в нарвском ресторане Old Trafford проходили показы турниров, которые транслировал „Матч-ТВ“. В редакцию написал удивленный читатель. Он задал вопрос, почему так свободно можно смотреть российский канал и не является ли это нарушением принятого в Эстонии запрета на российские СМИ.

Редакция RusDelfi адресовала вопрос Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора.

„Этот канал не входит в список запрещенных медиасервисов в ЕС“, - ответила Хелен Рохтла, руководитель информационного отдела. Она пояснила, что Департаменту также не известно о каких-либо финансовых санкциях, ограничивающих вещание этого канала.

Рохтла напомнила, что поскольку компетентным органом по применению финансовых санкций является Бюро по отмыванию денег, то в случае спорных вопросов они рекомендуют обращаться к ним за обновлением информации в случае необходимости.

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