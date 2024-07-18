Комиссар по обороне и решение жилищного кризиса. Фон дер Ляйен представила программу работы во главе Еврокомиссии

Согласно документу, фон дер Ляйен планирует, в частности, учредить в Еврокомиссии должности комиссаров по обороне, вопросам равенства, рыболовству, вопросам расширения и по Средиземноморью. Один из членов будущего состава ЕК будет отвечать за „обеспечение доступности жилья“, еще один — за „обеспечение межпоколенческой справедливости“.

В своей речи перед депутатами политик пояснила, что предлагает разработать общеевропейский план по обеспечению доступного жилья и пересмотреть правила оказания государственной поддержки так, чтобы Брюссель мог субсидировать строительные программы. Как отмечает Politico, это „огромный поворот“ для Евросоюза — раньше европейские институты воздерживались от вмешательства в эту сферу, ссылаясь на законодательные ограничения. При этом о жилищном кризисе в ЕС говорят представители большинства политических сил: от крайне правых до крайне левых.

Первым политическим приоритетом, который фон дер Ляйен упомянула в своей речи, стало обеспечение конкурентоспособности и процветания. Одним из методов достижения этой цели, по мнению политика, станет сокращение бюрократической нагрузки на бизнес и фермеров. Выполнение этой задачи будет возложено на одного из вице-президентов ЕК.

При этом фон дер Ляйен обещала придерживаться „Зеленого курса“ и добиться сокращения выбросов в атмосферу на 90% к 2040 году. По ее мнению, это поможет снизить счета за электроэнергию для граждан и предприятий. Одновременно политик признала, что достижение климатической нейтральности должно основываться на более „прагматичном“ подходе, чем во время ее первого срока во главе Еврокомиссии. В частности, она анонсировала увеличение субсидий для фермеров, чтобы они могли адаптироваться к изменению климата.