Что ж ты, батька, сдал назад? Эксперт объясняет, зачем Беларусь отводит войска от границы с Украиной

Александр Лукашенко своими действиями никогда не даст нам соскучиться и забыть о Беларуси. Так и в этот раз. Практически весь июнь белорусские власти последовательно нагнетали обстановку на границе с Украиной, говоря о новых и новых угрозах от соседей. И вдруг внезапно, в субботу 13 июля Александр Лукашенко посещает 56-й зенитно-ракетный полк в Лунинце, и объявляет о ликвидации напряженности и отведении войск от украинской границы. Как же происходила на протяжении месяца эта эскалация, и почему в Минске приняли решение понизить градус напряжения?