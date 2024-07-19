Мнение
19.07.2024, 15:20

Что ж ты, батька, сдал назад? Эксперт объясняет, зачем Беларусь отводит войска от границы с Украиной

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
ФОТО: SERGEI SAVOSTYANOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL | Scanpix

В результате потенциальной эскалации на украинско-белорусской границе, это дало бы возможность России (под видом защиты союзного государства) попытаться отрезать Украину от поставок с Запада, выйдя на границу с НАТО. Вероятно, таких планов не лишено российское командование.

Александр Лукашенко своими действиями никогда не даст нам соскучиться и забыть о Беларуси. Так и в этот раз. Практически весь июнь белорусские власти последовательно нагнетали обстановку на границе с Украиной, говоря о новых и новых угрозах от соседей. И вдруг внезапно, в субботу 13 июля Александр Лукашенко посещает 56-й зенитно-ракетный полк в Лунинце, и объявляет о ликвидации напряженности и отведении войск от украинской границы. Как же происходила на протяжении месяца эта эскалация, и почему в Минске приняли решение понизить градус напряжения?

Действительно, череда действий белорусских властей заставила многих задаться вопросом, не договорились ли в Минске и Москве об открытии еще одной линии фронта на северных границах Украины, чтобы дополнительно оттянуть туда резервы ВСУ. Ведь сигналы были действительно тревожные.

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