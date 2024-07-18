ФОТО | Квалификация Лиги конференций: „Левадия“ и „Пайде“ прошли во второй раунд. Для „Калева“ евросезон завершен

„Левадия“ — „ Шяуляй“ (в первом матче 2:0) 0:0

„Левадия“ контролировала ход встречи. Однако первая половина матча прошла в более равной борьбе, но во втором тайме стало ясно, что команде „Шяуляй“ не хватает темпа, чтобы изменить ход встречи. Литовцы стали допускать больше ошибок, чем раньше, срывая участившиеся атаки „Левадии“.

В итоге „Левадия“ нанесла 21 ударов по воротам, 5 из которых пришлись в створ, тогда как у „Шяуляя“ соответствующие показатели составили 7 и 1. Таким образом, „Левадия“ вновь оказалась на голову выше литовцев, но на этот раз им просто не удалось забить.

„Левадия“ сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций с хорватским „Осиеком“. Первый матч состоится 25 июля в Хорватии, а ответный - 1 августа в Таллинне или Шяуляе.

„Урарту“ — „Калев“ (в первом матче 2:1) 2:0

Таллиннский „Калев“, проигравший в первом матче (1:2) на стадионе „Кадриорг“, быстро пропустил в ответном матче. Уже на 12-й минуте Микаэл Мирзоян вывел хозяев вперед. После гола „Урарту“ „Калев“ сумел собраться и оказать упорное сопротивление, но больше забитых мячей в первом тайме зрители не увидели.

Второй тайм начался для „Калева“ не удачно, так как на 49-й минуте Мирзоян удвоил преимущество армянского клуба. В последующие минуты „Урарту“ имел еще несколько шансов увеличить разницу в счете, но подвела реализация. В итоге армянский клуб одержал победу со счетом 2:0 (по сумме двух встреч 4:2).

Армянский клуб сыграет во втором раунде с чешским клубом „Баник“. Для „Калева“ дебютный сезон в еврокубках завершен.

„Пайде“ — „Бала Таун“ (в первом матче 2:1) 1:1

В ответной встрече гости быстро вышли вперед. На 12-й минуте после подачи углового Джордж Ньюэлл головой отправил мяч в ворота „Пайде“.

Во втором тайме игра „Пайде“ оживилась и, особенно в последние четверть часа. Городская команда создала множество моментов, но подвела реализация.