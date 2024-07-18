ФОТО | Квалификация Лиги конференций: „Левадия“ и „Пайде“ прошли во второй раунд. Для „Калева“ евросезон завершен
В четверг, 18 июля, свои ответные матчи в первом отборочном раунде Лиги конференций провели сразу три эстонских клуба. Таллиннская „Левадия“ дома сыграла вничью с литовской командой „Шяуляй“ (0:0), таллиннский „Калев“ в Ереване проиграл „Урарту“ (0:2), а городская команда „Пайде“ сыграла вничью в Пярну с „Бала Таун“ из Уэльса (1:1).
„Левадия“ — „ Шяуляй“ (в первом матче 2:0) 0:0
„Левадия“ контролировала ход встречи. Однако первая половина матча прошла в более равной борьбе, но во втором тайме стало ясно, что команде „Шяуляй“ не хватает темпа, чтобы изменить ход встречи. Литовцы стали допускать больше ошибок, чем раньше, срывая участившиеся атаки „Левадии“.
В итоге „Левадия“ нанесла 21 ударов по воротам, 5 из которых пришлись в створ, тогда как у „Шяуляя“ соответствующие показатели составили 7 и 1. Таким образом, „Левадия“ вновь оказалась на голову выше литовцев, но на этот раз им просто не удалось забить.
„Левадия“ сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций с хорватским „Осиеком“. Первый матч состоится 25 июля в Хорватии, а ответный - 1 августа в Таллинне или Шяуляе.
„Урарту“ — „Калев“ (в первом матче 2:1) 2:0
Таллиннский „Калев“, проигравший в первом матче (1:2) на стадионе „Кадриорг“, быстро пропустил в ответном матче. Уже на 12-й минуте Микаэл Мирзоян вывел хозяев вперед. После гола „Урарту“ „Калев“ сумел собраться и оказать упорное сопротивление, но больше забитых мячей в первом тайме зрители не увидели.
Второй тайм начался для „Калева“ не удачно, так как на 49-й минуте Мирзоян удвоил преимущество армянского клуба. В последующие минуты „Урарту“ имел еще несколько шансов увеличить разницу в счете, но подвела реализация. В итоге армянский клуб одержал победу со счетом 2:0 (по сумме двух встреч 4:2).
Армянский клуб сыграет во втором раунде с чешским клубом „Баник“. Для „Калева“ дебютный сезон в еврокубках завершен.
„Пайде“ — „Бала Таун“ (в первом матче 2:1) 1:1
В ответной встрече гости быстро вышли вперед. На 12-й минуте после подачи углового Джордж Ньюэлл головой отправил мяч в ворота „Пайде“.
Во втором тайме игра „Пайде“ оживилась и, особенно в последние четверть часа. Городская команда создала множество моментов, но подвела реализация.
Основное время по сумме двух матчей завершилось ничьей (2:2) и игра перешла в дополнительное время. Команды были близки к серии пенальти. Однако после слово осталось за футболистами „Пайде“. На 121- й минуте вышедший на замену Оскар Хыйм красивейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку.
Во втором отборочном раунде „Пайде“ сыграет с победителем пары „Стьярнан“ (Исландия) - „Линфилд“ (Северная Ирландия). В первой игре исландцы дома победили со счетом 2:0.
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