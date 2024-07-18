ФОТО | Олимпийская форма одной из сборных завирусилась в соцсетях

Наряды сборной для церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр включают искусно вышитые жилеты, плиссированные халаты и аксессуары с национальной и олимпийской символикой.

Фотографии этой формы собрали тысячи лайков и комментариев в соцсетях. На странице бренда в Instagram пользователи оставили многочисленные похвалы, отметив, что это „самая красивая олимпийская форма на данный момент“, что это „гениально“ и просто „огонь“. Также многочисленные обзоры модных экспертов этой формы наводнили TikTok.

По данным Национального олимпийского комитета Монголии, на изготовление каждого наряда уходило в среднем 20 часов. Дизайн костюмов разработан брендом Michel&Amazonka из Улан-Батора, выпускающим одежду от-кутюр и готовую одежду, которая „выражает суть монгольских традиций и культуры“ в „современном свете“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.