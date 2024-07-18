ФОТО | В Пыхья-Таллинне открыты площадки для петанка и мёлькки

„В прибрежном парке на Штромке недалеко от детских площадок построены отвечающие международным стандартам площадки для игр в мёлльки и петанк. Я рада подтвердить, что новые спортивные площадки получили одобрение профессионалов и подходят для проведения чемпионата. Приглашаем всех желающих поддержать участников турнира и позже попробовать свои силы в этих играх“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Общественный комплекс площадок для игр в мёлькки и петанк по заказу Управы Пыхья-Таллинна построило предприятие Mefab OÜ, надзор за строительством осуществляло Pikk Silm OÜ.

Эстонский союз клубов игры в мёлькки проводит 20 и 21 июля на площадках на Штромке чемпионат Эстонии. Соревнования пройдут в выходные с 11 до 19 часов. Дополнительная информация о мероприятии на странице объединения.

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