Томас Крукс, стрелявший в Трампа, привлек внимание снайперов еще за час до стрельбы — но потом его потеряли из виду

„Он был отмечен как подозрительное лицо, потому что у него был дальномер, а также рюкзак. И это было более чем за час до того, как случилась стрельба, — рассказал телеканалу Fox News после брифинга сенатор Джон Баррассо. — Логично было бы предположить, что в течение этого часа нельзя было терять его из виду“.

Сенатор и члены Палаты представителей услышали также, что Томас Крукс по крайней мере один раз приезжал на место, где он впоследствии стрелял в Трампа, на ярмарочную площадку округа Батлер, за несколько дней до покушения.

Кроме того, по сведениям телекомпании CBS, членам Конгресса рассказали, что Томас Крукс искал в интернете на своем телефоне симптомы депрессии и фотографии Трампа и президента Джо Байдена.

Участник расследования покушения рассказал CBS на условиях анонимности, что снайпер из местных правоохранительных органов, вместе с коллегами помогавший Секретной службе охранять Трампа на митинге в Пенсильвании, зафиксировал Крукса, смотревшего в дальномер, и немедленно сообщил об этом по радио на командный пункт.

По сведениям других американских изданий, Крукс был замечен на крыше, откуда он стрелял, еще за 20 минут до того, как он открыл огонь — и, промахнувшись по Трампу, убил одного и тяжело ранил еще двоих участников митинга.

Он был убит снайперами Секретной службы через 26 секунд после того, как выстрелил в Трампа.

Директор ФБР Кристофер Рей сказал на брифингах членам Конгресса, что мотивы Крукса следствие пока еще не выяснило.

Несколько сенаторов-республиканцев, присутствовавших на брифинге, заявили, что поражены тем фактом, что Секретная служба, обнаружив в толпе крайне подозрительного человека, тем не менее не запретила Трампу подняться на трибуну.

Кроме того, эти сенаторы-однопартийцы Трампа крайне недовольны количеством информации, которую они получают о расследовании покушения, и требуют отставки директора Секретной службы Кимберли Читл.