Сборная Эстонии по баскетболу сыграла с Японией, но итоговый счет остался в секрете
Мужская сборная Эстонии по баскетболу во вторник провела в Хельсинки товарищеский матч с национальной командой Японии, которая завершает подготовку к олимпийскому турниру.
Встреча прошла за закрытыми дверями, а ее результат представители обеих сборных договорились не разглашать, передают в четверг, пишет ERR.
По словам менеджера сборной Эстонии Райдо Рооса, такая инициатива исходила со стороны команды Японии. До старта олимпийского баскетбольного турнира японцы хотят, чтобы у соперников по групповому этапу было бы как можно меньше информации об их игре.
На Олимпиаде японцы выступят в одной подгруппе с Францией, Германией и Бразилией.
Следующий товарищеский матч для эстонской баскетбольной команды состоится 27 июля, когда она встретится с Украиной в Риге.
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