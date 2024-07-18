Сборная Эстонии по баскетболу сыграла с Японией, но итоговый счет остался в секрете

Встреча прошла за закрытыми дверями, а ее результат представители обеих сборных договорились не разглашать, передают в четверг, пишет ERR.

По словам менеджера сборной Эстонии Райдо Рооса, такая инициатива исходила со стороны команды Японии. До старта олимпийского баскетбольного турнира японцы хотят, чтобы у соперников по групповому этапу было бы как можно меньше информации об их игре.

На Олимпиаде японцы выступят в одной подгруппе с Францией, Германией и Бразилией.

Следующий товарищеский матч для эстонской баскетбольной команды состоится 27 июля, когда она встретится с Украиной в Риге.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.