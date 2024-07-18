Неожиданная ситуация: самолет AirBaltic залетел в воздушное пространство Беларуси

Самолет AirBaltic Airbus A220-300 в ночь на среду, в 00:03 вылетел из Риги и должен был лететь через Литву и Польшу в Приштину (Косово).

20 минут самолет провел в воздушном пространстве Беларуси, после чего вошел в воздушное пространство Польши.

„Воздушная навигация“ подтвердила lrt.lt, что самолет AirBaltic из-за бури залетал в воздушное пространство Беларуси. „Мы подтверждаем, что упомянутый вами самолет airBaltic (BTI2UE) залетел на белорусскую территорию, избегая грозовых облаков по решению пилота“, - говорится в ответе „Воздушной навигации“.

Авиакомпаниям, действующим на территории ЕС, запрещено пользоваться воздушным пространством Беларуси после того, как 23 мая 2021 года в Минске принудительно был посажен самолет Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

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