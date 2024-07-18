За рубежом
18.07.2024, 08:00

Неожиданная ситуация: самолет AirBaltic залетел в воздушное пространство Беларуси

 (1)
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду самолет авиакомпании, летевший из Риги в Косово, был вынужден залететь в воздушное пространство Беларуси из-за сильной бури на границе Литвы и Польши, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на lrt.lt.

Самолет AirBaltic Airbus A220-300 в ночь на среду, в 00:03 вылетел из Риги и должен был лететь через Литву и Польшу в Приштину (Косово).

20 минут самолет провел в воздушном пространстве Беларуси, после чего вошел в воздушное пространство Польши.

„Воздушная навигация“ подтвердила lrt.lt, что самолет AirBaltic из-за бури залетал в воздушное пространство Беларуси. „Мы подтверждаем, что упомянутый вами самолет airBaltic (BTI2UE) залетел на белорусскую территорию, избегая грозовых облаков по решению пилота“, - говорится в ответе „Воздушной навигации“.

Авиакомпаниям, действующим на территории ЕС, запрещено пользоваться воздушным пространством Беларуси после того, как 23 мая 2021 года в Минске принудительно был посажен самолет Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии