У Джо Байдена обнаружили коронавирус

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба Белого дома в ночь на четверг, 18 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что 81-летний американский лидер вакцинирован от COVID-19, в том числе бустерной прививкой, и испытывает только легкие симптомы, касающиеся верхних дыхательных путей, а именно: насморк и сухой кашель. Также президент США испытывает общее недомогание, сообщил его лечащий врач.

Сам Байден после получения положительного теста на коронавирус заявил, что чувствует себя „хорошо“. Известие о его заражении поступило в то время, когда он находился на одном из мероприятий в Неваде. В Белом доме уведомили, что президент намерен вернуться к себе домой, в штат Делавэр, и уйти на самоизоляцию, во время которой он продолжит выполнять обязанности главы государства в полном объеме.

Байден готов пересмотреть решение баллотироваться при проблемах со здоровьем

Ранее, 17 июля, в интервью журналисту Эду Гордону Джо Байден признался, что только медицинские показания могли бы заставить его пересмотреть решение баллотироваться на второй президентский срок.

„Если бы у меня было какое-то заболевание, если бы кто-то - если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у вас есть эта проблема, эта проблема“, - сказал Джо Байден в отрывке из интервью, обнародованном телеканалом BET News.

Со своей стороны телеканал CBS News напоминает: „На прошлой неделе президент заявил на пресс-конференции, что никто из его врачей не говорил ему о наличии у него заболеваний, кроме тех, о которых уже стало известно общественности“.

В феврале доктор Кевин О’Коннор, врач Белого дома, написал после медосмотра президента, что Джо Байден является „здоровым, активным, крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему способен успешно выполнять обязанности президента“, отмечает газета The New York Times.

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