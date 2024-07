Говорил ли Байден, что занимался сексом с женой Столтенберга?

В трансляции на канале Белого дома Байден говорит о жене Столтенберга на отметке 29:42. Несмотря на давнюю (и усугубившуюся с возрастом) проблему с заиканием, президент США довольно чётко произносит: „Господин генеральный секретарь, вы провели этот альянс через один из наиболее значимых для будущего периодов его истории. Я осознаю, что именно я, как мы обсудили с вашей женой (as I was talking to your wife. — Прим. ред.), просил вас продолжить исполнять ваши обязанности. (Байден делает паузу, улыбается и ухмыляется, затем кладёт руку на сердце.) Простите меня…“ Здесь начинают смеяться уже гости торжества.