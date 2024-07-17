Говорил ли Байден, что занимался сексом с женой Столтенберга?
С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошёл саммит НАТО. 10 июля российские СМИ сообщили: во время одного из мероприятий в рамках форума президент США Джо Байден, стоя на одной сцене с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, заявил, что переспал с его женой Ингрид Шулеруд, но потом попросил у коллеги прощения. „Комсомольская правда“ выпустила об этом заметку под заголовком „Байден пытается доказать своё здоровье за счёт жены Столтенберга: генсек НАТО напрягся“, а публикация „Московского комсомольца“ на эту тему называется „Престарелый Байден удивил уходящего генсека НАТО Столтенберга“. Схожие публикации (авторы некоторых из них отмечают, что американский лидер оговорился) появились на сайтах EADaily, News.ru и Regnum, а тематические сюжеты показали в эфире „Первого канала“ и „Пятого канала“.
Незадолго до этого новость широко распространилась в Telegram — по данным TGStat, посты о предполагаемом заявлении Байдена набрали более 10 млн просмотров. В частности, публикации на эту тему разместили каналы „Топор 18+„ (2,5 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (769 000), „Дмитрий Никотин“ (374 000), „Поздняков 3.0“ (354 000), „Россия сейчас“ (232 000), „Лука Ебков“ (199 000), „Наблюдатель“ (187 000), „Путин в Telegram“ (187 000), „Правдивости“ (184 000), „Бладсикер 2.0“ (184 000), „Шейх Тамир“ (136 000), „Иван Утенков | Всех обнял“ (124 000), Ateo Blacked (119 000), „Украина.ру“ (111 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (104 000) и „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (103 000).
К постам в Telegram прикреплено 14-секундное видео. В ролике Байден и Столтенберг стоят на фоне стены с символикой вашингтонского саммита НАТО, и американский лидер, как следует из вирусных постов, говорит: „Я провёл альянс через один из важнейших моментов в его истории. Понимаю, что… трахнув вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту ещё. Простите меня“. После этого слышен уже смех в зале. Авторы Telegram-каналов утверждают, что президент США сказал слово fucking („трахать“) вместо talking („разговаривать“).
В рамках недавнего саммита НАТО состоялись торжества в честь 75-летия этого военно-политического блока. Одно из мероприятий прошло 9 июля в зале Меллона, где в 1949 году представители 12 стран подписали договор об учреждении альянса. Запись трансляции доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.
Сначала с небольшой речью выступил Столтенберг, затем к трибуне вышел Байден. Спустя примерно десять минут своего выступления президент США пригласил генсека альянса подняться на сцену. Байден поблагодарил Столтенберга за десятилетнюю работу на его посту и вручил ему высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль свободы.
В трансляции на канале Белого дома Байден говорит о жене Столтенберга на отметке 29:42. Несмотря на давнюю (и усугубившуюся с возрастом) проблему с заиканием, президент США довольно чётко произносит: „Господин генеральный секретарь, вы провели этот альянс через один из наиболее значимых для будущего периодов его истории. Я осознаю, что именно я, как мы обсудили с вашей женой (as I was talking to your wife. — Прим. ред.), просил вас продолжить исполнять ваши обязанности. (Байден делает паузу, улыбается и ухмыляется, затем кладёт руку на сердце.) Простите меня…“ Здесь начинают смеяться уже гости торжества.
Дело в том, что Столтенберг, ставший генеральным секретарём Североатлантического альянса в 2014 году, планировал покинуть свой пост ещё в 2022-м и даже был предварительно утверждён на должность главы Банка Норвегии, но согласился остаться в НАТО на год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и подачи заявок на вступление в альянс от Швеции и Финляндии. Затем норвежец собирался уйти в 2023-м, но, как писали СМИ со ссылкой на источники, страны — члены военного блока не смогли согласовать кандидатуру преемника. В итоге Столтенберг сложит свои полномочия 1 октября этого года — в июне страны НАТО утвердили следующим генеральным секретарём бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
В вирусных постах в Telegram используется видео с символикой американского телеканала Fox News. На его сайте есть опубликованный днём 9 июля фрагмент того эфира с речью Байдена на саммите НАТО — американский президент, вспоминая о попытках убедить Столтенберга остаться на работе в альянсе, довольно отчётливо произносит словосочетание was talking. Аналогично оно звучит в трансляции канала NBC. Тот же глагол использован в стенограмме на сайте Белого дома, в которой при этом отражены оговорки Байдена (в частности, в своей речи он назвал Украину словом Uraine вместо Ukraine).
Как отмечает The Insider, изначально новость о признании президента США в интимных связях с женой генсека НАТО разошлась среди сторонников Дональда Трампа. В частности, российский „Первый канал“ показал в своём эфире ролик, который политик из Огайо Джей Р. Маджевски опубликовал в TikTok. Видео, размещённое вечером 9 июля по американскому времени (10 июля в 3:31 по таллиннскому), на момент написания этого разбора набрало почти 11 млн просмотров.
Таким образом, нет никаких оснований считать, что Байден во время саммита НАТО заявил в присутствии Столтенберга, что занимался сексом с его женой. Первыми о пикантной оговорке президента США стали говорить сторонники его оппонента на грядущих выборах. Их утверждение, впоследствии подхваченное российскими СМИ и Telegram-каналами, основывается на специфической дикции американского лидера, возможных искажениях звуковой дорожки и (более вероятно) злонамеренной манипуляции.
Итог: Неправда