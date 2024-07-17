Говорил ли Байден, что занимался сексом с женой Столтенберга?

К постам в Telegram прикреплено 14-секундное видео. В ролике Байден и Столтенберг стоят на фоне стены с символикой вашингтонского саммита НАТО, и американский лидер, как следует из вирусных постов, говорит: „Я провёл альянс через один из важнейших моментов в его истории. Понимаю, что… трахнув вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту ещё. Простите меня“. После этого слышен уже смех в зале. Авторы Telegram-каналов утверждают, что президент США сказал слово fucking („трахать“) вместо talking („разговаривать“).

С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошёл саммит НАТО. 10 июля российские СМИ сообщили: во время одного из мероприятий в рамках форума президент США Джо Байден , стоя на одной сцене с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, заявил, что переспал с его женой Ингрид Шулеруд, но потом попросил у коллеги прощения. „Комсомольская правда“ выпустила об этом заметку под заголовком „Байден пытается доказать своё здоровье за счёт жены Столтенберга: генсек НАТО напрягся“, а публикация „Московского комсомольца“ на эту тему называется „Престарелый Байден удивил уходящего генсека НАТО Столтенберга“. Схожие публикации (авторы некоторых из них отмечают, что американский лидер оговорился) появились на сайтах EADaily , News.ru и Regnum , а тематические сюжеты показали в эфире „ Первого канала “ и „ Пятого канала “.

В рамках недавнего саммита НАТО состоялись торжества в честь 75-летия этого военно-политического блока. Одно из мероприятий прошло 9 июля в зале Меллона, где в 1949 году представители 12 стран подписали договор об учреждении альянса. Запись трансляции доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

Сначала с небольшой речью выступил Столтенберг, затем к трибуне вышел Байден. Спустя примерно десять минут своего выступления президент США пригласил генсека альянса подняться на сцену. Байден поблагодарил Столтенберга за десятилетнюю работу на его посту и вручил ему высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль свободы.

В трансляции на канале Белого дома Байден говорит о жене Столтенберга на отметке 29:42. Несмотря на давнюю (и усугубившуюся с возрастом) проблему с заиканием, президент США довольно чётко произносит: „Господин генеральный секретарь, вы провели этот альянс через один из наиболее значимых для будущего периодов его истории. Я осознаю, что именно я, как мы обсудили с вашей женой (as I was talking to your wife. — Прим. ред.), просил вас продолжить исполнять ваши обязанности. (Байден делает паузу, улыбается и ухмыляется, затем кладёт руку на сердце.) Простите меня…“ Здесь начинают смеяться уже гости торжества.

Дело в том, что Столтенберг, ставший генеральным секретарём Североатлантического альянса в 2014 году, планировал покинуть свой пост ещё в 2022-м и даже был предварительно утверждён на должность главы Банка Норвегии, но согласился остаться в НАТО на год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и подачи заявок на вступление в альянс от Швеции и Финляндии. Затем норвежец собирался уйти в 2023-м, но, как писали СМИ со ссылкой на источники, страны — члены военного блока не смогли согласовать кандидатуру преемника. В итоге Столтенберг сложит свои полномочия 1 октября этого года — в июне страны НАТО утвердили следующим генеральным секретарём бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.