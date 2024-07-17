„Левадия“ нацелена на выход во второй раунд еврокубка. Торрес: „Как команда, мы готовы хорошо“

„Сейчас начинается только второй тайм. Я считаю, что наша команда находится в хорошей форме перед матчем. Мы постараемся сыграть завтра так же, как и в первом матче. Мы сосредоточены и будем выкладываться все 90 минут. Это хороший шанс для нас выйти во второй раунд“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии ответного матча.