„Левадия“ нацелена на выход во второй раунд еврокубка. Торрес: „Как команда, мы готовы хорошо“
Футбольный клуб „Левадия“ отлично начал евросезон, обыграв „Шяуляй“ со счетом 2:0 в гостях в первом матче первого раунда отборочного этапа Лиги конференций УЕФА. Последний раз „Левадия“ побеждала соперника на выезде в рамках еврокубка в 2016 году, когда она обыграла команду с Фарерских островов со счетом 2:0. Ответная игра „Левадии“ и „Шяуляя“ состоится в четверг вечером. Начало матча, который пройдет на „А. Ле Кок Арене“, в 19.00.
„Сейчас начинается только второй тайм. Я считаю, что наша команда находится в хорошей форме перед матчем. Мы постараемся сыграть завтра так же, как и в первом матче. Мы сосредоточены и будем выкладываться все 90 минут. Это хороший шанс для нас выйти во второй раунд“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в преддверии ответного матча.