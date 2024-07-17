Байден после покушения на Трампа призвал ограничить продажу оружия

„Винтовка AR-15 была использована для стрельбы по Дональду Трампу. Это штурмовое вооружение, из которого были убиты очень многие, в том числе дети. Пришло время поставить его вне закона“, - сказал Байден на митинге в Лас-Вегасе.

Демократы долгое время добиваются запрета свободной продажи AR-15, указывая на то, что многие резонансные случаи массовых убийств связаны именно с использованием этого оружия. Они утверждают, что для целей самообороны такой тип оружия избыточен. Республиканцы, включая Трампа, против запрета, приводя обычные аргументы - вторую поправку к Конституции и указание на то, что вооружённые люди могут эффективно противостоять преступникам. Без голосов республиканцев Конгресс не сможет ввести запрет.

Байден вернулся к предвыборной кампании после нескольких дней паузы, вызванной покушением на Трампа. Трамп, в свою очередь, сейчас принимает участие в съезде Республиканской партии в Милуоки, который уже формально выдвинул его в президенты. В четверг ожидается его программное выступление. Как отмечает Би-би-си, нет признаков того, что республиканцы как-то поменяли своё отношение к теме оружия после покушения на Трампа.

Продолжается расследование стрельбы на митинге в Пенсильвании 13 июля, в результате которой, помимо кандидата в президенты, были ранены ещё два человека и один был убит. Стрелявший - 20-летний Томас Крукс - также был застрелен. Следствию по-прежнему не ясен его мотив. По основной версии, он действовал в одиночку.

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