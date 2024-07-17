„Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины“: европейские дипломаты о назначении Джей Ди Вэнса

Хотя при администрации Джо Байдена их действие было приостановлено, Трамп заявил, что если он вернется в Белый дом, то введет 10-процентные тарифы на весь импорт из-за рубежа. Перспектива возобновления экономической конфронтации с США будет рассматриваться в большинстве европейских столиц как плохой, даже катастрофический исход.

Нильс Шмид, член Бундестага от социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца, заявил Би-би-си, что он уверен в том, что США останутся в НАТО, даже принимая во внимание изоляционистские настроения Вэнса и непредсказуемость Трампа. Однако он считает, что в случае избрания Трампа Европе грозит второй виток „торговых войн“ с США.

„Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться, — сказал он. — Соединенные Штаты должны уделять больше внимания Восточной Азии. Это будущее американской внешней политики на ближайшие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт“.

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Вэнс заявил, что Европа должна очнуться и осознать тот факт, что приоритеты США теперь лежат в Восточной Азии.

„Сенатор Вэнс был одним из главных противников нового пакета помощи Украине прошлой весной и выражал безразличие к тому, что происходит в этой войне, — отметил Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримена Спогли и бывший посол в России. — Выбрав Вэнса в качестве своего кандидата, Трамп четко прояснил для американских избирателей в ноябре свою позицию в отношении внешней политики“.

„Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины“, — цитирует британская Guardian одного высокопоставленного европейского дипломата в Вашингтоне.

Отношения эти, как кажется, претерпят еще большие изменения, чем ожидалось — во всяком случае, именно так европейские политологи и эксперты интерпретируют выбор Трампом се нато ра от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на выборах, а в случае победы — вице-президента США.

„Единственное, что мы знаем наверняка, — это то, что на Европейский союз будут наложены штрафные тарифы, так что мы должны готовиться к новому витку торговых войн“, — сказал Нильс Шмид.

В начале этого года Вэнс подверг Берлин критике за состояние и боеготовность армии: по его мнению, в Германии нет достаточной промышленной базы для производства оружия.

„Я думаю, что Вэнс был выбран, по крайней мере, частично за его внешнюю и торговую политику, — сказала в интервью Guardian Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник программы Reimagining US Grand Strategy в Стимсоновском центре в Вашингтоне, — Вэнс в значительной степени представляет новое правое крыло, которое растет в Республиканской партии. В нем более популярны националистические и протекционистские настроения, они настроены против иммиграции… Трамп в значительной степени инициировал это в 2016 году, а Вэнс стал одним из лидеров этого крыла в Конгрессе“.

Поддержка Украины

Украине также не приходится ждать от Вэнса ничего хорошего. „Я думаю, это нелепо, что мы сосредоточили внимание на этой границе в Украине, — сказал Вэнс в интервью на подкасте War Room Стива Бэннона в 2022 году, за несколько дней до начала российского вторжения. — Я должен быть честен с вами: меня не волнует, что произойдет с Украиной в любом случае“.

С тех пор он снискал известность как один из ведущих критиков американской помощи Украине и сыграл ключевую роль в задержке пакета военной помощи от Вашингтона на 60 млрд долларов.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с обращением, которое его собственные сотрудники назвали „тревожным звонком“ для Европы, в котором заявил, что США не могут производить оружие, необходимое для снабжения Украины для продолжения войны.

„Я не думаю, что Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а в той степени, в которой представляет, это опять же говорит о том, что Европа должна взять на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности“, — сказал Вэнс.