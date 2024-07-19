Ольга Штраубе - Михаилу Кылварту: и Свет померк! Кто виноват, что кругом „предатели“ и „перебежчики“?

На протяжении многих лет Михаил Кылварт старательно создавал образ крутого и успешного парня. Вроде того, которым обладает российский президент Владимир Путин. У части общества это вызывало лишь снисходительную улыбку, другие же относились к этому всерьез и отдавали свои голоса за харизматичного, спортивного и целеустремленного Михаила.