Футбольный клуб „Нымме Калью“ пополнился французским центральным защитником

„Я очень рад присоединиться к „Нымме Калью“ и представлять цвета этого клуба. Я с нетерпением жду своей первой игры, защищаясь, забивая голы и помогая команде. Я хочу выигрывать титулы и приносить много радости болельщикам“, — цитирует клуб слова Марлоне Фубера.

Главный тренер Никита Андреев доволен подписанием французского игрока: „Мы рады приветствовать Марлоне в нашей команде. Он физически сильный и технически опытный игрок с явными лидерскими качествами. Мы верим, что Марлоне поможет нам достичь новых высот“.

Последним клубом Марлоне была команда „Манчего Сьюдад Реал“, выступающая в четвертом испанском дивизионе. Французский футболист представлял также такие молодежные команды, как „Лион“, „Вильярреал“ и „Рому“.

Контракт с французским центральным защитником рассчитан до 2026 года с возможностью продления до конца сезона 2027 года. В таллиннском клубе Марлоне будет выступать под 47-м номером.

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