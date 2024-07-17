Власти Нарвы о положении на пограничном КПП: „Ситуация не нормальная, но это вопрос к государству“

По мнению вице-мэра по хозяйственным вопросам Олега Карпикова, кризисной ситуации в городе нет, а когда границу закрывали без предупреждения, тогда город помогал: раздавал воду, поставил биотуалеты у погранпункта, организовал дежурство машины скорой помощи, сделал стационарный туалет на Петровской площади бесплатным. Это было сделано на один день.

„Мы каждый день мониторим ситуацию, постоянно на связи с Департаментом полиции и погранохраны, если мы поймем, что ситуация выходит из-под контроля, то вмешаемся и предоставим помощь“, - ответил RusDelfi Карпиков. Он добавил, что ставить биотуалеты город думал, но есть вероятность, что даже оперативной уборки будет мало, тогда у людей будет еще больше возмущения. Вице-мэр обещал обсудить вопрос хоть и платной, но круглосуточной работы городского туалета, который находится на Петровской площади. Сейчас он работает до 22:00, а погранпункт - до 23:00. Утренняя очередь, по наблюдениям репортера, начинает выстраиваться уже с трех утра.

Олег Карпиков рассказал также, что в горуправу обратились предприниматели с предложением организовать точку питания на площади, и сейчас город принял решение согласиться на установку фудтрака, пока предварительно до сентября месяца, потом ожидается, что очереди не будет.

Депутат Рийгикогу и нарвского горсобрания, лидер фракции Narva Алексей Евграфов уточнил, что сейчас идет сбор ценовых предложений, и в скором времени такой фургон с напитками и простой едой появится на Петровской площади. На вопрос можно ли установить какие-то укрытия от дождя и солнца для ожидающих людей, депутат ответил, что территория у погранпункта - предбастионная, просто так на ней ничего строить нельзя, действуют ограничения по охране старины.