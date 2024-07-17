Власти Нарвы о положении на пограничном КПП: „Ситуация не нормальная, но это вопрос к государству“(40)
Очередь у погранпункта в Нарве по-прежнему выстраивается каждый день. PPA фиксирует в среднем 3000 пересечений в обе стороны в день. Иногда люди остаются ночевать на Петровской площади - в машинах или на газоне. За неделю к людям в очереди уже дважды вызывали скорую помощь. Что думают власти города, должна ли горуправа помогать путешественникам в этой ситуации?
По мнению вице-мэра по хозяйственным вопросам Олега Карпикова, кризисной ситуации в городе нет, а когда границу закрывали без предупреждения, тогда город помогал: раздавал воду, поставил биотуалеты у погранпункта, организовал дежурство машины скорой помощи, сделал стационарный туалет на Петровской площади бесплатным. Это было сделано на один день.
„Мы каждый день мониторим ситуацию, постоянно на связи с Департаментом полиции и погранохраны, если мы поймем, что ситуация выходит из-под контроля, то вмешаемся и предоставим помощь“, - ответил RusDelfi Карпиков. Он добавил, что ставить биотуалеты город думал, но есть вероятность, что даже оперативной уборки будет мало, тогда у людей будет еще больше возмущения. Вице-мэр обещал обсудить вопрос хоть и платной, но круглосуточной работы городского туалета, который находится на Петровской площади. Сейчас он работает до 22:00, а погранпункт - до 23:00. Утренняя очередь, по наблюдениям репортера, начинает выстраиваться уже с трех утра.
Олег Карпиков рассказал также, что в горуправу обратились предприниматели с предложением организовать точку питания на площади, и сейчас город принял решение согласиться на установку фудтрака, пока предварительно до сентября месяца, потом ожидается, что очереди не будет.
Депутат Рийгикогу и нарвского горсобрания, лидер фракции Narva Алексей Евграфов уточнил, что сейчас идет сбор ценовых предложений, и в скором времени такой фургон с напитками и простой едой появится на Петровской площади. На вопрос можно ли установить какие-то укрытия от дождя и солнца для ожидающих людей, депутат ответил, что территория у погранпункта - предбастионная, просто так на ней ничего строить нельзя, действуют ограничения по охране старины.
Евграфов заметил, что когда ситуация с длинной очередью произошла впервые, то город был готов и проживание предоставить, и на тот момент установил туалеты. Сейчас же, по его словам, работает городской туалет, можно обратиться к администратору горуправы и воспользоваться туалетом в административном здании, у людей также есть возможность дойти до парка рядом с замком и посетить туалет там. „Я нигде не видел, чтобы на границе раздавали воду тем, кто ждет в очереди, сейчас люди знают, что им придется долго стоять и могут заранее купить для себя воды, а если территория будет загрязняться еще больше, чем сейчас, то туалет установим“, - добавил депутат.
„Эта ситуация ненормальная, бесчеловечная, я считаю, что здесь государство должно проявить свою волю и решить проблему, а воли у государства нет, - прокомментировал дальше Алексей Евграфов. - В этой очереди стоит очень мало нарвитян, больше там иностранцев, поэтому эта проблема государственная, а не городская. К нам государство не обращалось за дополнительной помощью. На мой взгляд, надо провести переговоры с российскими пограничниками, чтобы обе пограничные службы могли быстрее проводить досмотры и пропускать людей. Имеет смысл поговорить с транспортными компаниями, чтобы их автобусы приезжали не сразу по три-четыре, а в разное время, тогда такой очереди не будет выстраиваться. Но это может сделать государство, это не во власти города“.
По данным руководителя отделения Скорой помощи Нарвской больницы Евгения Гужовского, за неделю было два вызова бригады скорой помощи к людям, которым становилось плохо в очереди.
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