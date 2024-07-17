Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 95 на 95

По его словам, освобождены военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники, передает BBC News Русская служба.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее об обмене по формуле 95 на 95 сообщило Минобороны России.

В ходе предыдущего обмена, который произошел в июне и также был организован при содействии ОАЭ, Россия и Украина вернули по 90 пленных.

Координационный штаб по возвращению из плена украинских военный уточняет, что это уже 54-й обмен с начала войны. Вернуть в Украину удалось 3 405 человек. Среди обмененных сейчас — 23 защитника Мариуполя, в том числе 13 державших оборону на „Азовстали“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.