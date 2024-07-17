Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 95 на 95
„Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
По его словам, освобождены военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники, передает BBC News Русская служба.
Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее об обмене по формуле 95 на 95 сообщило Минобороны России.
В ходе предыдущего обмена, который произошел в июне и также был организован при содействии ОАЭ, Россия и Украина вернули по 90 пленных.
Координационный штаб по возвращению из плена украинских военный уточняет, что это уже 54-й обмен с начала войны. Вернуть в Украину удалось 3 405 человек. Среди обмененных сейчас — 23 защитника Мариуполя, в том числе 13 державших оборону на „Азовстали“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.