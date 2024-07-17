17.07.2024, 16:46
Преступление без наказания. Виновники уничтожения рейса MH17 могут навсегда уйти от ответственности
ФОТО: | Scanpix
Ровно 10 лет назад над Украиной был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Два года назад, в ноябре 2022 года городской суд Гааги признал виновными и проговорил в пожизненному заключению трех человек, одного украинца и двух россиян (один из них - Игорь Стрелков), пишет Delfi.lv.
Суд также признал, что уже тогда Россия напала на Украину. Однако, никаких последствий у решения суда не было. Никто так и не понес наказания. И если Украина проиграет войну, а российский режим в его нынешнем виде сохранится неприкосновенным, то никто за это не ответит.
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