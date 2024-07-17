Мнение
17.07.2024, 16:46

Преступление без наказания. Виновники уничтожения рейса MH17 могут навсегда уйти от ответственности

 
Пророссийский сепаратист держит мягкую игрушку, найденную на месте крушения самолета Malaysia Airlines рейса MH17 недалеко от поселка Грабово в Донецкой области.
Пророссийский сепаратист держит мягкую игрушку, найденную на месте крушения самолета Malaysia Airlines рейса MH17 недалеко от поселка Грабово в Донецкой области.
ФОТО: MAXIM ZMEYEV | Scanpix

Ровно 10 лет назад над Украиной был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Два года назад, в ноябре 2022 года городской суд Гааги признал виновными и проговорил в пожизненному заключению трех человек, одного украинца и двух россиян (один из них - Игорь Стрелков), пишет Delfi.lv.

Суд также признал, что уже тогда Россия напала на Украину. Однако, никаких последствий у решения суда не было. Никто так и не понес наказания. И если Украина проиграет войну, а российский режим в его нынешнем виде сохранится неприкосновенным, то никто за это не ответит.

17 июля 2014 года российский противовоздушный комплекс „Бук“ из 53-й Курской бригады ВС РФ, расположенный около поселка Первомайский в оккупированной сепаратистами части Донецкой области, выпустил ракету и сбил Boeing 777. Все его 298 пассажиров, в том числе 80 детей и членов экипажа погибли. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии, Австралии и Индонезии.

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