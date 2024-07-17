Преступление без наказания. Виновники уничтожения рейса MH17 могут навсегда уйти от ответственности

Суд также признал, что уже тогда Россия напала на Украину. Однако, никаких последствий у решения суда не было. Никто так и не понес наказания. И если Украина проиграет войну, а российский режим в его нынешнем виде сохранится неприкосновенным, то никто за это не ответит.