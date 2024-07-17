Суд ЕС: Еврокомиссия нарушила стандарты прозрачности в сделках по закупке вакцин против коронавируса

Речь идет о сделках, заключенных в 2020-2021 годах между Еврокомиссией и несколькими фармацевтическими компаниями. За более чем 1 млрд доз вакцины Брюссель заплатил около 2,7 млрд евро.

В 2021 году группа депутатов Европарламента от объединения „Зеленых“ и несколько частных истцов запросили доступ к полному тексту соответствующих договоров и нескольких связанных со сделками документов. Еврокомиссия опубликовала сокращённые версии соглашений, сославшись на коммерческую тайну и конфиденциальность необнародованных пунктов.

По мнению суда, Еврокомиссия „не продемонстрировала, что более широкий доступ к этим положениям фактически подорвет коммерческие интересы предприятий“. Суд ЕС обязал Еврокомиссию опубликовать полные версии документов. Это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев и десяти дней.

Как отмечает Politico, решение Суда ЕС обнародовано накануне пленарного заседания Европарламента, на котором депутаты будут голосовать по продлению полномочий Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии.

Для переназначения немецкому политику необходимо одобрение 361 из 720 депутатов. У поддерживающей ее кандидатуру коалиции из правоцентристов, социал-демократов и либералов в сумме 401 мандат, однако известно, что не все члены этих трех фракций готовы отдать голос за действующую главу Еврокомиссии.

Если за фон дер Ляйен проголосуют менее половины депутатов, лидерам стран ЕС придется выдвинуть на пост главы Еврокомиссии другого кандидата.

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