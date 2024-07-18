МНЕНИЕ | Раймонд Кальюлайд: Кая Каллас - это „Феррари“, но жители Эстонии хотят „Шкоду“

При управлении большими и сложными системами очень важно поставить четкие цели и определить, как к ним двигаться. Эстонская Республика маленькая, но даже управление правительством маленькой страны – сложная работа. Забот много. Личность премьер-министра, каждое его действие и слово находятся под постоянным вниманием общественности и непрекращающимся огнем критики. Премьер-министр по мнению кого-то всегда что-то делает не так. Общество зачастую лишь гораздо позже понимает, насколько правильна или неправильна была политика, проводимая тем или иным премьер-министром.