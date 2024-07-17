Заявлял ли Уилл Смит, что будет голосовать за Трампа?

Как сообщали Telegram-каналы и пользователей соцсетей, в недавнем интервью Смит якобы рассказал, что президент Байден не сдержал своё обещание „избавить афроамериканское сообщество от угнетения и несправедливости“ и за четыре года на своём посту никак не помог темнокожим жителям США. В качестве доказательства приводится короткий ролик. „Смит обвинил Байдена и демократов в использовании смерти Джорджа Флойда в 2020 году как средства для прихода к власти за счёт голосов афроамериканцев. Актёр пожаловался на то, что Байден так и не провёл обещанную им полицейскую реформу, которая защитила бы афроамериканцев от полицейского произвола“, — говорится в постах. Также, следует из публикаций, Смит заявил, что „устал от лжи и неоправданных надежд, которыми демократы кормят американцев“, и поэтому в ноябре планирует голосовать за Трампа.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram было опубликовано около сотни подобных постов, в общей сложности набравших 2 млн просмотров. Самыми популярными публикациями на эту тему стали записи каналов „ Саня во Флориде “ (441 000 просмотров), „ Россия сейчас “ (203 000), „ Путин в Telegram “ (178 000), „ Наблюдатель “ (145 000, пост удалён), „ Voblya•новости “ (133 000), „ Голос Мордора “ (125 000) и „ Шейх Тамир “ (124 000). Аналогичные посты встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут ). Завирусилось видео и за пределами Рунета — например, в соцсети X им дважды делился англоязычный прокремлёвский блогер Aussie Cossack ( 181 000 и 262 000 просмотров).

„Раз уж мы заговорили о политике, я бы хотел упомянуть ещё кое-что. В 2020 году Байден обещал освободить чернокожее сообщество от угнетения и социальной несправедливости. Прошло четыре года, а он так ничего и не сделал, чтобы выполнить это обещание. Вы знали, что [в США] в 2023 году полиция убила более 1200 человек (согласно отчёту проекта Mapping Police Violence, около четверти жертв были темнокожими. — Прим. ред.)? Прошлый год стал самым смертоносным за более чем десятилетие по количеству убийств, совершённых сотрудниками правоохранительных органов. Несмотря на то что Байден всем управляет, несмотря на его обещания, темнокожие люди продолжают страдать. Более того, Байден использовал смерть Джорджа Флойда как средство для захвата власти. Байден получил голоса чернокожих, когда пообещал защиту и реформу полиции. О реформе он забыл, как только принял присягу, и не вспоминал об этом в течение четырёх лет. Знаете что, я уже устал от ложных обещаний, которыми нас кормят демократы. Вот почему в этом году я голосую за Дональда Трампа. Вы можете не любить его, вы можете ненавидеть его характер, но по крайней мере он честен и подкрепляет свои слова делом“.