Заявлял ли Уилл Смит, что будет голосовать за Трампа?
В начале июля 2024 года в Сети разошёлся фрагмент интервью, в котором актёр якобы раскритиковал президента США Джо Байдена и заявил о своём намерении голосовать на грядущих выборах за Дональда Трампа. Мы проверили, реально ли это видео.
Как сообщали Telegram-каналы и пользователей соцсетей, в недавнем интервью Смит якобы рассказал, что президент Байден не сдержал своё обещание „избавить афроамериканское сообщество от угнетения и несправедливости“ и за четыре года на своём посту никак не помог темнокожим жителям США. В качестве доказательства приводится короткий ролик. „Смит обвинил Байдена и демократов в использовании смерти Джорджа Флойда в 2020 году как средства для прихода к власти за счёт голосов афроамериканцев. Актёр пожаловался на то, что Байден так и не провёл обещанную им полицейскую реформу, которая защитила бы афроамериканцев от полицейского произвола“, — говорится в постах. Также, следует из публикаций, Смит заявил, что „устал от лжи и неоправданных надежд, которыми демократы кормят американцев“, и поэтому в ноябре планирует голосовать за Трампа.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram было опубликовано около сотни подобных постов, в общей сложности набравших 2 млн просмотров. Самыми популярными публикациями на эту тему стали записи каналов „Саня во Флориде“ (441 000 просмотров), „Россия сейчас“ (203 000), „Путин в Telegram“ (178 000), „Наблюдатель“ (145 000, пост удалён), „Voblya•новости“ (133 000), „Голос Мордора“ (125 000) и „Шейх Тамир“ (124 000). Аналогичные посты встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут). Завирусилось видео и за пределами Рунета — например, в соцсети X им дважды делился англоязычный прокремлёвский блогер Aussie Cossack (181 000 и 262 000 просмотров).
На распространяемом ролике длительностью 1 мин. 4 сек. сам Смит появляется лишь в самом начале примерно на три секунды, а затем демонстрируется видеонарезка с его закадровым голосом. На записи актёр произносит:
„Раз уж мы заговорили о политике, я бы хотел упомянуть ещё кое-что. В 2020 году Байден обещал освободить чернокожее сообщество от угнетения и социальной несправедливости. Прошло четыре года, а он так ничего и не сделал, чтобы выполнить это обещание. Вы знали, что [в США] в 2023 году полиция убила более 1200 человек (согласно отчёту проекта Mapping Police Violence, около четверти жертв были темнокожими. — Прим. ред.)? Прошлый год стал самым смертоносным за более чем десятилетие по количеству убийств, совершённых сотрудниками правоохранительных органов. Несмотря на то что Байден всем управляет, несмотря на его обещания, темнокожие люди продолжают страдать. Более того, Байден использовал смерть Джорджа Флойда как средство для захвата власти. Байден получил голоса чернокожих, когда пообещал защиту и реформу полиции. О реформе он забыл, как только принял присягу, и не вспоминал об этом в течение четырёх лет. Знаете что, я уже устал от ложных обещаний, которыми нас кормят демократы. Вот почему в этом году я голосую за Дональда Трампа. Вы можете не любить его, вы можете ненавидеть его характер, но по крайней мере он честен и подкрепляет свои слова делом“.
Ни в одной из упомянутых выше публикаций не указано, кому актёр дал это, как утверждается, недавнее интервью. Наиболее ранний русскоязычный пост с вирусным роликом „Проверено“ обнаружило в прокремлёвском Telegram-канале „Голос Мордора“, где видео было размещено днём 4 июля. Причём в публикациях этого и многих других каналов стояла ссылка на англоязычный твит с тем же видео, который появился в соцсети X накануне вечером. Пост опубликовала пользовательница @provemewrong411, чей аккаунт был создан в январе 2023 года. Согласно описанию профиля, девушка по имени Анна придерживается пророссийской позиции: „Абсолютистка свободы слова, защитница Второй поправки, гордая американка, родом из Киева. Не поддерживаю коррупцию Зеленского и его нелегитимный режим“. В её закреплённом твите говорится: „Я за Россию, потому что родилась в Украине“. В реплаях под постом Анны с видео, набравшим более 118 000 просмотров, один из пользователей написал: „Это искусственный интеллект. Не может быть, чтобы это было по-настоящему“. В ответ блогерка сказала: „Мы же можем помечтать 🤣“.
Однако первоисточником ролика был другой аккаунт в соцсети X. „Проверено“ обнаружило, что то же видео появилось ещё 2 июля в профиле Hollywood News & Gossip (@hollywood_n_g; 199 000 просмотров), чьё описание гласит: „Свежие новости о фильмах и знаменитостях!“ По данным соцсети, профиль был зарегистрирован ещё в июле 2014 года, однако на момент написания этого разбора он опубликовал лишь 185 твитов. Причём 184 из них — это репосты чужих записей, сделанные в начале июля 2024 года. Иными словами, единственная полноценная публикация в аккаунте Hollywood News & Gossip — это пост с видео про Уилла Смита.
При помощи обратного поиска по скриншоту из вирусного ролика „Проверено“ выяснило, что с такого же ракурса, с тем же микрофоном и на том же фоне Смит записывал серию подкастов Class of ’88. Передача, в которой актёр выступил в роли ведущего, посвящена истории хип-хоп-музыки (в том числе особенно важному для неё 1988 году) и включает интервью с ключевыми представителями жанра. В одежде, в которой Смит представлен в распространяемом видео, артист беседовал с рэпером Chuck D. Тот получасовой эпизод подкаста вышел ещё в феврале 2024 года, и в нём актёр не рассказывал о разочаровании в Байдене и поддержке Трампа. Более того, в Сети доступно несколько видеоотрывков того выпуска, опубликованных в разное время на YouTube-каналах и в соцсетях Смита, Chuck D и студии подкастов Wondery, — в них также нет цитат из вирусных постов.
Во фрагменте, выложенном на канале актёра, на временной отметке 00:22 движения его рук и головы совпадают с движениями из распространяемого в Telegram ролика. Однако в оригинале Смит обсуждал с гостем хип-хоп, а не политику.
Вирусное видео разбирали и фактчекеры из проекта Logically Facts. Они заметили несоответствия между движением губ Смита и словами, которые актёр якобы произносит (особенно это заметно на слове „политика“). Воспользовавшись инструментами Hive AI и Deepfake TrueMedia, наши коллеги обнаружили, что с очень большой вероятностью ролик был сфальсифицирован с помощью ИИ-технологий. Эти выводы подтвердили эксперты из проекта Deepfakes Analysis Unit и компании Loccus.ai.
Таким образом, авторы крупных прокремлёвских Telegram-каналов распространили поддельное видео с Уиллом Смитом, созданное с применением нейросетей. Благодаря искусственному интеллекту голос актёра был сгенерирован, а исходный видеоряд с его лицом, позаимствованный из подкаста о хип-хопе, изменён. Первоисточником подделки оказался профиль в соцсети X, мимикрирующий под новостной аккаунт о звёздах.
Итог: Фейк