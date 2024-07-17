ВИДЕО | УЕФА назвал самый красивый гол Евро-2024

В полуфинальном матче против Франции Ламин Ямаль сравнял счет и в итоге помог своей команде пробиться в финал турнира.
На втором месте гол полузащитник сборной Англии Джуда Беллингема, который на последних секундах спас англичан от вылета с Евро в матче со Словакией. Замкнул тройку гол ветерана Швейцарии Джердана Шачири в ворота Шотландии.
Десятку лучших голов турнира можно посмотреть ТУТ.
Топ-10 голов чемпионата Европы-2024:
1. Ламин Ямал, Испания – Франция – 2:1 (09/07, полуфинал)
2. Джуд Беллингем, Англия – Словакия – 2:1 (30/06, 1/8 финала)
3. Джердан Шачири, Шотландия – Швейцария – 1:1 (19/06, тур 2)
4. Николае Станчу, Румыния – Украина – 3:0 (17/06, тур 1)
5. Арда Гюллер, Турция – Грузия – 3:1 (18/06, тур 1)
6. Мерт Мюлдюр, Турция – Грузия – 3:1 (18/06, тур 1)
7. Фабиан Руис, Испания – Хорватия – 3:0 (15/06, тур 1)
8. Олли Уоткинс, Нидерланды – Англия – 1:2 (10/07, полуфинал)
9. Маттиа Дзакканьи, Хорватия – Италия – 1:1 (24/06, тур 3)
10. Хави Симонс, Нидерланды – Англия – 1:2 (10/07, полуфинал)
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