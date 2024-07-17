DELFI В УКРАИНЕ | „10-летняя дочь спрашивала, как долго человек может дышать под завалами, а я знала, что ее одноклассника уже нет в живых“

8 июля россияне особенно жестоко атаковали Киев. Одна из ракет в тот день попала в главную детскую больницу „Охматдет“, где погибли 2 взрослых, еще одна — в бизнес-центр „Доминион“ (погибли 7 человек), в клинике „Адонис“ было 9 жертв, а недалеко от станции метро „Лукьяновская“ погибли 2 человека. Через неделю после этих событий корреспондент Delfi приехал к дому по улице Владимира Сальского, 19, который расположен в столичном микрорайоне Сырец. Именно здесь было больше всего жертв того обстрела — 14 человек, из них — 5 детей. Во время той тревоги 40-летняя женщина с двумя детьми - 10 и 9 лет - прятались в ванной комнате своей квартиры, но российская ракета не пощадила и их.