10 лет назад российский „Бук“ сбил „Боинг“ MH17. Чего мы до сих пор не знаем об этой трагедии?

Где сейчас осужденные по делу MH17?

В 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек виновными в причастности к крушению малайзийского „Боинга“.

К пожизненному заключению приговорили:

бывшего „министра обороны“ самопровозглашенной ДНР и полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина (более известного как Игорь Стрелков);

бывшего главу военной разведки ДНР, а также полковника ГРУ Генштаба России в отставке Сергея Дубинского;

подчиненного Дубинского в военной разведке ДНР Леонида Харченко (он единственный из всех обвиняемых был жителем Донбасса и гражданином Украины).

Никто из них не присутствовал в суде, поэтому приговор вынесен заочно. Но один из троих все же оказался за решеткой, правда, не в Гааге, а в России, и по делу, никак не связанному с „Боингом“.

В январе 2024 года Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии за публичные призывы к экстремизму.

Формально дело возбудили из-за двух постов в телеграм-канале: в одном из них он рассуждал о том, что Крым могут в скором времени передать Украине в результате теневых договоренностей, а во втором — критиковал отсутствие выплат мобилизованным двух полков непризнанной ДНР.

Реальной причиной ареста послужило, скорее всего, то, что Стрелков с самого начала полномасштабной войны жестко критиковал военное руководство России и лично президента Путина. Война явно подстегнула интерес к персоне Стрелкова — у его телеграм-канала ко дню задержания было около 875 тысяч подписчиков, что почти вдвое больше, чем, например, у главы RT Маргариты Симоньян.

Точку зрения Стрелкова на происходящее можно описать примерно так: некомпетентное военное руководство неэффективно ведет войну и проваливает работу по укреплению границы, а гражданские чиновники не могут перевести страну „на военные рельсы“, из-за чего Россия оказалась перед угрозой военного поражения и потенциального развала.

Другой осужденный, Леонид Харченко, тоже успел посидеть в СИЗО — и опять-таки не в связи с делом MH17.