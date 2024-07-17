17.07.2024, 14:15
„Меня не волнует, что будет с Украиной“. Трамп выбрал вице-президента, Байден ждет „напряженной гонки“
ФОТО: | Scanpix
Вечером в понедельник по рижскому времени начался первый день Конвенции республиканской партии США. Трампа утвердили кандидатом, а сам он объявил о выборе своего вице-президента. Им оказался 39-летний консервативный сенатор от Оклахомы - Джеймс Дэвид Вэнс, политический двойник Трампа. Именно он стоял во главе усилий республиканцев в Конгрессе прекратить всякую помощь Украине, пишет Лев Кадик.
В то же время, Джо Байден дал пространное интервью NBC News, в котором уверенно заявил, что намерен не только остаться в гонке, но и перенести акцент своей кампании с личных нападок на вопросы более волнующие избирателей, чем прессу. Результаты свежих опросов показывают, что покушение не повысило популярность Трампа.
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