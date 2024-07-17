„Меня не волнует, что будет с Украиной“. Трамп выбрал вице-президента, Байден ждет „напряженной гонки“

В то же время, Джо Байден дал пространное интервью NBC News, в котором уверенно заявил, что намерен не только остаться в гонке, но и перенести акцент своей кампании с личных нападок на вопросы более волнующие избирателей, чем прессу. Результаты свежих опросов показывают, что покушение не повысило популярность Трампа.