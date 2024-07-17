За рубежом
17.07.2024, 14:15

„Меня не волнует, что будет с Украиной“. Трамп выбрал вице-президента, Байден ждет „напряженной гонки“

 
Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты США
Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты США
ФОТО: RS/MPI/Capital Pictures | Scanpix

Вечером в понедельник по рижскому времени начался первый день Конвенции республиканской партии США. Трампа утвердили кандидатом, а сам он объявил о выборе своего вице-президента. Им оказался 39-летний консервативный сенатор от Оклахомы - Джеймс Дэвид Вэнс, политический двойник Трампа. Именно он стоял во главе усилий республиканцев в Конгрессе прекратить всякую помощь Украине, пишет Лев Кадик.

В то же время, Джо Байден дал пространное интервью NBC News, в котором уверенно заявил, что намерен не только остаться в гонке, но и перенести акцент своей кампании с личных нападок на вопросы более волнующие избирателей, чем прессу. Результаты свежих опросов показывают, что покушение не повысило популярность Трампа.

„Меня не особо волнует, что будет с Украиной так или иначе“, - этими словами новый партнер по выборам Дональда Трампа Джеймс Вэнс обозначил свою позицию по вопросу помощи этой стране в интервью Стиву Бэннону, бывшему советнику Трампа, еще в самом начале конфликта в 2022 году.

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