SKY Радио остается самой популярной русскоязычной радиостанцией
По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 34 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций во временном интервале с 15.00 до 19:00. У утреннего шоу ЗапуSKY! 32 000 слушателей в неделю, и это уверенное первое место среди коммерческих радиостанций.
По данным Kantar Emor, за период с января по июнь 2024 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
SKY Радио – 75 000
Народное Радио – 61 000
Юмор FM – 47 000
Super Радио – 46 000
Star FM Plus – 24 000
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 января 2024 по 30 июня 2024 года.
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