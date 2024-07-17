SKY Радио остается самой популярной русскоязычной радиостанцией

По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 34 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций во временном интервале с 15.00 до 19:00. У утреннего шоу ЗапуSKY! 32 000 слушателей в неделю, и это уверенное первое место среди коммерческих радиостанций.

По данным Kantar Emor, за период с января по июнь 2024 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио – 75 000

Народное Радио – 61 000

Юмор FM – 47 000

Super Радио – 46 000

Star FM Plus – 24 000

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 января 2024 по 30 июня 2024 года.

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