„Флора“ упустила победу в Словении и выбыла во второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА

После поражения со счетом 0:5 в первом матче, во „Флоре“ произошла смена тренера, и место Норберта Хурта занял Таави Вийк. Под руководством нового главного тренера „Флора“ ярко начала ответную встречу, и уже на 12-й минуте гол 17-летнего Тони Варьюнд вывел гостей вперед.

„Флоре“ удавалось удерживать преимущество в счете до 73-й минуты, когда Алеша Матко реализовал пенальти. Спустя всего три минуты игрок сборной Словении, который выступал на Евро-2024, Жан Карничник отправил мяч под перекладину, обеспечив хозяевам победу со счетом 2:1.

„Целе“ одержала победу по сумме двух встреч (7:1) и пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. „Флора“ продолжит свой европейский путь во втором отборочном раунде Лиги конференций, где встретится с чемпионами Сан-Марино „Виртусом“.

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций намечены на 25 июля и 1 августа.

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