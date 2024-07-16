16.07.2024, 21:02
В Нарва-Йыэсуу в августе появится новый туристический магнит
ФОТО: | Горуправа Нарва-Йыэсуу
Во вторник (16 июля) горуправа Нарва-Йыэсуу получила от Транспортного департамента ключи от действующего в Нарва-Йыэсуу маяка и в августе откроет его для публики, сообщает сайт горуправы.
Маяк с видом на пляжи, леса и российский берег скоро откроется для посещений за небольшую плату и далее станет постоянным туристическим магнитом.
Мэр города Максим Ильин подтвердил, что теперь горуправа быстро сделает все необходимое, чтобы открыть маяк для посещений уже в начале августа. Его двери должны быть открыты для публики уж точно 10 августа, когда Нарва-Йыэсуу будет праздновать День города.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.