В Нарва-Йыэсуу в августе появится новый туристический магнит

Маяк с видом на пляжи, леса и российский берег скоро откроется для посещений за небольшую плату и далее станет постоянным туристическим магнитом.

Мэр города Максим Ильин подтвердил, что теперь горуправа быстро сделает все необходимое, чтобы открыть маяк для посещений уже в начале августа. Его двери должны быть открыты для публики уж точно 10 августа, когда Нарва-Йыэсуу будет праздновать День города.