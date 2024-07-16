Только один футболист сборной Англии попал в символическую сборную Евро-2024

В воскресенье Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.

Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА

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