16.07.2024, 20:04
Только один футболист сборной Англии попал в символическую сборную Евро-2024
ФОТО: | Scanpix
Эксперты УЕФА определились с символической сборной прошедшего чемпионата Европы-2024.
В воскресенье Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
Вратарь: Майк Меньян (Франция);
Защитник: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);
Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все – Испания);
Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба - Испания).
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