Футбол
16.07.2024, 20:04

Только один футболист сборной Англии попал в символическую сборную Евро-2024

 
Гарри Кейн
Гарри Кейн
ФОТО: Spada/LaPresse via ZUMA Press | Scanpix

Эксперты УЕФА определились с символической сборной прошедшего чемпионата Европы-2024.

В воскресенье Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.

Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитник: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба - Испания).

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