ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (874-й день) | Британская разведка: в России готовятся закрыть границу для призывников

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Девять из них сбили в Ростовской области, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Кроме того, один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

В ночь на 16 июля под обстрел попала Белгородская область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре мирных жителя. В Шебекино повреждены несколько домов и автомобилей, город частично остался без электричества.

В ночь на 16 июля в Курской области после атаки беспилотника загорелся завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Глава региона Алексей Смирнов заявил, что украинский дрон сбросил на территорию предприятия взрывное устройство. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Позже утром еще один украинский коптер сбросил взрывчатку в поселке Теткино — там ранен один местный житель, сообщил Смирнов.

Примерно 650 тысяч человек уехали из России и до сих пор не вернулись в страну после начала полномасштабной войны в Украине, мобилизации и репрессий против несогласных, говорится в исследовании The Bell.

Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч), Грузия (74 тысячи). В Израиль, по оценкам The Bell, переехали около 80 тысяч россиян, в США — около 48 тысяч. Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч человек), Испанию (16 тысяч) и Нидерланды (12 тысяч). Вне Евросоюза в Европе лидирует Сербия — туда уехали около 30 тысяч россиян. Еще одним популярным направлением, куда переезжали россияне с начала 2022 года, стала Турция. По данным на июль в сравнении с данными на начало 2022 года число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тысяч.