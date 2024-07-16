ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (874-й день) | Британская разведка: в России готовятся закрыть границу для призывников
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минобороны РФ заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Девять из них сбили в Ростовской области, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Кроме того, один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.
В ночь на 16 июля под обстрел попала Белгородская область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре мирных жителя. В Шебекино повреждены несколько домов и автомобилей, город частично остался без электричества.
В ночь на 16 июля в Курской области после атаки беспилотника загорелся завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Глава региона Алексей Смирнов заявил, что украинский дрон сбросил на территорию предприятия взрывное устройство. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Позже утром еще один украинский коптер сбросил взрывчатку в поселке Теткино — там ранен один местный житель, сообщил Смирнов.
Примерно 650 тысяч человек уехали из России и до сих пор не вернулись в страну после начала полномасштабной войны в Украине, мобилизации и репрессий против несогласных, говорится в исследовании The Bell.
Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч), Грузия (74 тысячи). В Израиль, по оценкам The Bell, переехали около 80 тысяч россиян, в США — около 48 тысяч. Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч человек), Испанию (16 тысяч) и Нидерланды (12 тысяч). Вне Евросоюза в Европе лидирует Сербия — туда уехали около 30 тысяч россиян. Еще одним популярным направлением, куда переезжали россияне с начала 2022 года, стала Турция. По данным на июль в сравнении с данными на начало 2022 года число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тысяч.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Киев, Москву и Пекин предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией, утверждает Bild. „В целом можно заметить, что интенсивность военного конфликта в Украине радикально усилится в ближайшем будущем“, — цитирует издание письмо Орбана, отправленное главе Евросовета.
В течение дня российская армия несколько раз обстреляла Херсон. Ранены 70-летняя местная жительница и 45-летний волонтер. Также под обстрелом находился соседний поселок Антоновка. Там пострадали трое: староста, 54-летний местный житель, а также ремонтник из бригады, чинившей газовое оборудование в поселке.
С начала полномасштабной войны в Белгородской области погибли уже более 200 мирных жителей, еще свыше 1,1 тысячи ранены, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Власти области с 23 июля ограничивают въезд в 14 населенных пунктов из-за напряженной оперативной обстановки, сообщил губернатор. На въездах установят КПП, пропуск общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен. Чтобы попасть туда, нужно будет подать заявку, а пускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и в сопровождении военных.
63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС. Они заявили, что премьер-министр страны Виктор Орбан причинил ущерб интересам Евросоюза, „эксплуатируя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею“.
В ходе своих встреч с Владимиром Путиным в России и Си Цзиньпином в Китае Обран создавал впечатление, что он действует от имени всего Европейского союза, хотя на самом деле не имел таких полномочий, утверждают в своем обращении депутаты.
Виктор Орбан за последнее время встретился с Зеленским, Путиным, Си и Трампом, в повестке всех этих переговоров были предложения по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов съездил на фронт и посетил командный пункт группировки „Восток“, утверждает Минобороны РФ. Как отмечается, военачальник заслушал доклады об оперативной ситуации на поле боя, а также наградил военнослужащих, участвовавших в захвате поселка Урожайное в Донецкой области.
Правительство России внедряет „систему обмена информацией“ между Министерством обороны и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках и предотвращения их бегства из страны.
В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 16 июля, говорится, что внедрение этой системы, вероятно, имеет целью предотвратить повторение ситуации, которая возникла в 2022 году, когда сотни тысяч россиян покинули страну после объявления частичной мобилизации.
Отмечается, что система должна полностью заработать до осеннего призыва 2024 года.
Россия проводит две призывные кампании ежегодно, призывая более 250 тысяч человек ежегодно для прохождения одного года срочной военной службы („Новости Беларуси - Хартия-97“).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.