Европарламентарии призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС

Группа из 63 депутатов Европейского парламента обратилась к руководству Евросоюза с просьбой лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за недавних визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву и Пекин. „Председательство Венгрии в Совете Европейского Союза едва началось, а премьер-министр Орбан уже причинил значительный ущерб, эксплуатируя роль председателя Совета ЕС и злоупотребляя ею“, - говорится в обращении европарламентариев, опубликованном на платформе Х в понедельник, 15 июля.

Авторы письма, адресованного председательнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и председательнице Европарламента Роберте Метсоле, указали на то, что Орбан во время посещения Владимира Путина в России и Си Цзиньпина в Китае „намеренно создавал впечатление, что он действует от имени всего Европейского Союза“, хотя на самом деле не имел таких полномочий.

„Подобное поведение равнозначно узурпации власти и прерогатив стран - членов ЕС в области внешней политики“, - говорится в документе.

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Кроме того, как отметили европарламентарии, премьер Венгрии продвигает повестку, противоречащую позиции ЕС. В частности, они указали на попытки Орбана любой ценой, без учета условий Киева, добиться прекращения огня в Украине, защищающейся от российского полномасштабного военного вторжения.

Глава венгерского правительства „стремится подорвать существующие решения ЕС, весь процесс принятия решений, а также единство ЕС по очень важным вопросам. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось“, подчеркнули авторы обращения.

Они призвали „как можно скорее принять решительные меры, чтобы ограничить дальнейший ущерб не только авторитету ЕС в целом, но и текущей геополитической ситуации“: „Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта“.

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