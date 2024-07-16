Против живущей в Эстонии активистки Евгении Чириковой возбудили уголовное дело о „фейках“ про российскую армию
Управление Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело о „фейках“ про российскую армию (статья 207.3 УК РФ) в отношении экоактивистки и бывшей защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Чирикова опубликовала видео, в котором „содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины“.
Других подробностей СК не приводит.
В апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал Евгению Чирикову по уголовному делу о „террористическом сообществе“. По этому делу также арестовали шахматиста и оппозиционера Гарри Каспарова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и Ивана Тютрина, который вместе с Каспаровым был сооснователем оппозиционного „Форума свободной России“. Все четверо входят в совет форума, основанного в 2016 году и объявленного в России „нежелательной“ организацией в 2023 году. Чирикову обвиняют в участии в „террористическом сообществе“, организации финансирования терроризма и оправдании терроризма. В январе 2024 года Минюст России объявил активистку „иностранным агентом“.
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