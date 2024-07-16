Против живущей в Эстонии активистки Евгении Чириковой возбудили уголовное дело о „фейках“ про российскую армию

В апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал Евгению Чирикову по уголовному делу о „террористическом сообществе“. По этому делу также арестовали шахматиста и оппозиционера Гарри Каспарова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и Ивана Тютрина, который вместе с Каспаровым был сооснователем оппозиционного „Форума свободной России“. Все четверо входят в совет форума, основанного в 2016 году и объявленного в России „нежелательной“ организацией в 2023 году. Чирикову обвиняют в участии в „террористическом сообществе“, организации финансирования терроризма и оправдании терроризма. В январе 2024 года Минюст России объявил активистку „иностранным агентом“.