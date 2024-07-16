Депортация украинских детей: обещали три недели в лагере у моря, а чуть не оставили навсегда

Вся эта работа проводилась по указанию оккупационной администрации Харьковской области, которую тогда возглавлял Виталий Ганчев. С российской стороны вывоз украинских детей помогал организовывать губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководство детского лагеря „Медвежонок“, куда детей собирались отправить.

Летом 2022 года Кате было 11 лет, Вике – 12 лет. Городом на тот момент управляли оккупационные власти. Захватив город, российские военные создали военную комендатуру. Новые власти решили объединить отдел образования, службу по делам детей и отдел социальной защиты населения Волчанского городского совета. Именно работникам этих отделов, которые остались в захваченном россия нами Волчанске и пошли на сотрудничество с оккупантами, пришлось заняться подготовкой на местном уровне вывоза детей в Россию под предлогом отправки детей в летний лагерь на море. Они составляли списки детей, искали сопровождающих для несовершеннолетних детей, уговаривали родителей отпустить детей.

В мае этого года российская армия вновь попыталась захватить Волчанск. Бои в городе и рядом с ним идут до сих пор. В конце мая агентство Associated Press опубликовало снятые с дрона разрушения, сравнив их с тем, что случилось в Авдеевке и Бахмуте. Пока идут бои, городское население тает. До войны здесь проживало около 17 тысяч человек (свыше 80% из них – украинцы по национальности). В начале мае в Волчанске оставалось всего несколько сотен жителей. И их тоже украинские власти собирались эвакуировать. 48-летняя мать-одиночка Лариса, успевшая вернуть дочерей-подростков из России, сегодня тоже вынуждена покинуть родной город.

Город Волчанск в Харьковской области Украины российские войска оккупировали в первый день полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года. Город находится всего в 10 км от границы с Россией. В оккупации местные жители прожили до 13 сентября 2022 года, когда украинские войска в результате контрнаступления на Харьковскую область, освободили город.

О возможности отправить детей в этот летний лагерь на побережье Черного моря Лариса узнала в середине августа – увидела объявление возле городского совета. Оно заманивало родителей бесплатным и „незабываемым“ отдыхом на море. Смена – 22 дня.

„По этому объявлению я обратилась в отдел образования, к секретарю. Там мне рассказали, что это прекрасный лагерь, что уже не первая группа едет, что наши дети поедут третьими. До этого были в Артеке [в СССР считался лучшим пионерским лагерем – Delfi], а именно эта группа отправляется в Геленджик“, – вспоминает Лариса.

Ей сказали, что лагерь „Медвежонок“ находится в селе Кабардинка, недалеко от города Геленджик, Краснодарского края, и дали список документов, которые Лариса должна была предоставить. Пообещали, что дети вернуться домой, как только закончится смена в лагере, и сказали, что более детальную информацию предоставят на родительском собрании за несколько дней до отъезда в лагерь.

„Можете не переживать – с детьми едут не чужие люди“

На первом собрании выступала начальник отдела образования Волчанской оккупационной администрации. Лариса запомнила только фамилию чиновницы – Гончарова.

Чиновница, по воспоминаниям Ларисы, не сообщила никаких конкретных данных о предстоящей поездке, но подробно рассказала о документах и попыталась развеять сомнения родителей. „Она говорила, что можно не переживать, поскольку это уже не первая группа, и что сопровождающие учителя уже неоднократно ездили с группами. То есть они уже знают, как себя вести. Говорила, что с детьми едут не чужие люди, а учителя, люди с педагогическим образованием“.

Как выяснилось позже, из всех сопровождающих Лариса была знакома только с одной учительницей – Светланой Ивановной. Все остальные учителя были не из той школы, где учились ее дочери.

Лариса подготовила все необходимые документы. Накануне отъезда администрация провела еще одно собрание, чтобы убедиться, что все готово к отъезду.