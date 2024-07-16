Восемь-десять часов на границе в Нарве. Теперь так будет всегда?(6)
Очереди на границе в Нарве продолжаются. Теперь они измеряются не в людях, а во времени. Последние несколько дней длина очереди, по рассказам путешественников, была от 6 до 10 часов. Исключение бывает у тех, для кого заранее „заняли“ очередь. Обычно за 50–60 евро они проходят первыми, как только погранпункт открывается.
По-прежнему находятся люди, которые не успевают пройти КПП до 23:00 и ночуют в Нарве. Кто-то в отелях, а кто-то - на газоне на Петровской площади или там же в машинах. Биотуалет на площади не установлен, а стационарный по ночам не работает.
Анна летела из Праги. Вылетела в ночь на 15 июля, утром была в Таллинне. Автобус LuxExpress, к ее радости, прибыл на Петровскую площадь на час раньше. Вместо 15:00 - в начале третьего. Но радость закончилась, когда она увидела цепочку из людей дальше приветственных букв „Narva“. По градусам - не жара, 25. Но на открытом пространстве солнце щедро раздавало тепловые удары. Анне немного повезло, она познакомилась еще на автовокзале в Таллинне с молодым человеком, студентом из Беларуси, который направлялся через Россию в свою страну менять паспорт и очень волновался, сможет ли вернуться обратно. Они чередовались: один караулил чемоданы и сдвигал их, если очередь двигалась, другой уходил передохнуть в тенек.
Анна боялась пить, так как не знала, сколько придется стоять на мосту. В автобусе туалет был, на площади работал, но мост очень пугал ее. В дороге она даже начала курить из-за переживаний, хотя уже давно бросила. В 18:30 Анна зашла на КПП. Она подумала, что 4,5 часа - это еще не страшно, в очереди говорили, что мост пустой. Но выяснилось, что это не так. В 19:00, отстояв еще мини-очередь в туалет на погранпункте, она подошла к зеленому тоннелю, который обычно местные называют парником.
В 21:50, спустя почти три часа духоты, с российского КПП вышел пограничник. По словам Анны, он извинился, что всем приходится долго стоять, попросил потерпеть еще минут 30, а после этого пообещал, что все быстро пройдут. Он объяснил, что сейчас у них приоритет запустить людей на мост, чтобы они до 23:00 успели пройти эстонский КПП. А дальше все пять окон будут работать на выход. В 23:30 Анна была в автобусе. Водитель дожидался остальных пассажиров, так что поехали не сразу. В итоге в Санкт-Петербург путешественница приехала только в четыре утра. Девять с половиной часов на переход границы. Она с удивлением вспоминала, что раньше весь путь из дома в Праге до Санкт-Петербурга занимал максимум 18 часов, с учетом, что перелет был до Риги, а потом автобус с 9-часовым рейсом до Нарвы. А теперь 9 часов нужно стоять. Анна отправилась в Россию по семейным делам. По ее рассказам, в очереди в основном все ехали или к родственникам в отпуск, или улаживать вопросы, связанные с документами.
Анонимный участник фейсбук-группы „Граница Нарва-Ивангород“ тоже написал свою историю про 15 июля, она случилась уже вечером. „Вчера на границе был реально коллапс. Встали в очередь в 18.30, очередь была далеко за буквы. После нас людей прибавилось немало, думаю, что некоторые не успели пройти. В помещение эстонского пункта зашли в 22.30. Прошли минуты за три, мост был уже наполовину заполнен. Спасибо, хоть не жарко. Никаких ссор и наглых без очереди. В России были в 01.30. После нас еще очень много стояло людей, но после 23.00 пропускали активно. В парнике горы мусора, народ, ну неужели сложно в пакет и в мусорку???!!! И так все это не очень приятно, так еще и стоять в свинарнике“. Получается, что длина очереди была - 7 часов.
Но не всем удается успеть пройти погранпункт до 23:00, если они приезжают на Петровскую площадь вечером. Например, участник все той же группы In-na написала пост, в котором рассказала свою историю - в том числе, как ей пришлось ночевать у границы. „Встали на границе в 22 вчера, не успели пройти, поэтому ночевали там же. Просто ад. Туалет на Петровской ночью не работает, - пишет In-na. - Ночь прошла лайтово, люди попались очень хорошие, помогали друг другу, пускали в свои машины, привозили кофе и т.д. Мы переходили с собаками и рады, что основное время простояли по холодку. Очень тяжёлый переход. Досмотр вещей на эстонской, потом декларация на российской на собак, ни разу не заполняли, сколько езжу, собаки российские были, раньше просто пропускали, мол, ничего не надо, вы возвращаетесь обратно. Спасибо пропустившим нас вперед за помощь с вещами. На эстонской ещё спрашивали, сколько денег, были доллары“.
Кто-то пробует пройти границу утром в надежде, что сможет занять очередь заранее. Но и рано утром очередь у погранпункта есть. „Время 9:35. Стою с 4х утра... впереди меня до входа еще человек 70“, - написал сегодня в группе „Граница Нарва-Ивангород“ анонимный участник. А в комментарии к этому посту добавили: „Стоим с 6.30. Впереди человек 200“.
Ситуация с особенно длинными очередями продолжается не один день. Еще одна женщина, Ольга, ехала в субботу, 13 июля, в Россию с ребенком-подростком. Ее цель - отвезти дочку бабушкам на время каникул. Ей нужно было добраться до аэропорта и потом - обратно. Решить вопрос с доверенностью в российском посольстве не удалось, так как на месяц вперед, по словам женщины, не было записи. Маме и дочке тоже пришлось выстоять очередь под палящим солнцем. Их автобус приехал на Петровскую площадь из Таллинна в 9:20, а вышли в Ивангороде они в 15:30. Почти шесть часов. „Очередь на РФ небольшая, но часть приходится стоять в парнике. Там просто ад“, - рассказала женщина о своей поездке. У нее сильно сгорела правая рука и нос во время ожидания захода на погранпункт. И если бы не кепка и крем с защитным фильтром от солнца, то ситуация была бы еще хуже. „Я назвала свой новый загар „Приграничный поцелуй“. Пришлось купить пантенол и обмазаться“, - с грустью сказала женщина. „Так не должно быть, не должны простые необходимые действия обычных людей по воле политиков превращаться в подвиг“, - добавила она.
Обратно Ольга вернулась уже на следующий день, проходила границу в начале девятого утра, мост был пустой, прошла оба КПП за час. По ее словам, российская сторона открыла дополнительные окна, которые находятся в отсеке, где раньше шли люди с автобусов, когда еще по мосту Дружбы ездил транспорт, до февраля этого года.
„Если присмотреться к очереди, то наших, мне кажется, почти и нет, - говорит Петр, мужчина средних лет, живущий в Нарве. Он согласился поговорить с репортером и ответить на вопрос, мешают ли очереди горожанам и продолжают ли местные ходить в Ивангород. - Я здесь (на Петровской площади - ред.) часто прохожу по делам. Стоят и в дождь, и в жару. А куда им деться. Раньше моя соседка в аптеку ходила в Ивангород, сейчас уже нет, шутит, что если выстоит эту очередь, то больница ей будет нужна, а не аптека. А дети брата, им еще 20 лет нет, бегали туда (в Ивангород - ред.) за какими-то конфетами и булками, говорили, что там вкуснее. Сейчас нос туда не показывают. Наших сумконосов вижу, конечно, по-прежнему, но вроде и их меньше уже. Мои соседи по даче мотались в Питер чуть ли не каждый месяц, особенно после ковида - концерты, спектакли, рестораны - скучно им здесь без этого, но теперь загорают на даче, в Таллинн почему-то так часто не ездят“.
Впрочем, до сих пор в фейсбук-группах можно найти объявление в духе: „Завтра иду в Ивангород могу забрать посылки, писать в личные сообщения“, „Иду в Ивангород, заберу валбирис, озон, зайду в аптеку и магазин“ (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.).
По мнению Петра, все-таки больше теперь через границу идут не местные. На Мальми, улице, которая выходит к погранпункту, по его словам, часто можно увидеть машины с финскими и латвийскими номерами. Он слышит, проходя мимо площади, и французскую речь, и испанскую, и английскую. „А ведь едут-то в основном те, кто раньше жил в России, они по-русски спокойно говорят, но похоже, что народ по семейным вопросам едет, судя по огромным чемоданам, переноскам с животными, куче детей, - говорит Петр. - Тут мальчишка бегал, я шел мимо, он упал, коленку разодрал, поплакал маленько, но сразу же нашлись те, у кого средство с собой было, чтобы обеззаразить рану, у его родителей не было с собой“. Петр еще рассказал несколько историй о том, как дети играют вокруг чемоданов или на газоне, бегают за голубями, хотя некоторые сидят в планшетах. Он думает, что дети знакомятся в очереди, потому что вряд ли так много многодетных семей. После вопроса, не мешает ли очередь городу, Петр задумался и ответил, что в чем-то даже помогает. „Точно не знаю, но думаю, отелям и кафе, которые здесь рядом с Петровской находятся, это на пользу, если люди стали меньше ходить в Ивангород, значит, в Нарве что-то покупают“, - сказал мужчина. Потом он добавил, что не знает, конечно, точно ли все стоящие в очереди ходят в платный туалет. Но запаха, по его словам, на площади пока нет.
Ссоры и конфликты тоже случаются в очереди, не только идиллия из взаимопомощи и детских массовых игр. Бывает, что кто-то хочет пройти без очереди. Анна рассказала, что когда она уже подходила 15 июля к погранпункту, женщина с ребенком хотела пройти в обход всех. Она сказала, что у ее ребенка аутизм и им важно пройти скорее. Ее не захотели пропускать, указали на другую женщину с тремя детьми, которая мужественно выстояла уже почти всю очередь. Но потом отправили эту женщину в самое начало, к погранпункту, может, там кто-то согласится ее пропустить. Конфликты бывают чаще утром, когда ночующие на площади и рассчитывающие первыми зайти на КПП вдруг узнают, что перед ними еще пара десятков человек, которые занимали очередь раньше.
Официальные ответы
В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны напомнили, что в начале июля правительство поручило Министерству финансов в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и другими ведомствами подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.
Более тщательные проверки - это одна из причин, почему в последние дни очередь на Петровской площади двигается медленнее.
„Приоритетом номер один для таможенного отдела MTA является соблюдение санкций“, - ответили в Налогово-таможенном департаменте на запрос RusDelfi о том, почему увеличилось время проверок на границе. - Перемещение людей, включая пассажиров, в Российскую Федерацию находится под строгим таможенным контролем, и в некоторые периоды времени таможенный контроль может затянуться. Мы работаем в рамках закона и на основе оценки угроз и планирования деятельности МТА“.
Не так давно глава нарвского таможенного пункта Антс Кутти сообщал: „Мы обнаруживаем товары двойного и стратегического назначения, такие как детали оружия, боеприпасы, прицелы, приборы ночного видения и беспилотники, а также всевозможные чипы, микроэлектронику и предметы роскоши“. Он советовал пересекающим границу навести справки перед поездкой: „Вся информация есть на сайте Налогово-таможенного департамента на эстонском, русском и английском языках. Если что-то непонятно, всегда можно воспользоваться инфолинией таможни. Также не возбраняется спросить совета у таможенника на КПП“.
PPA рекомендует не посещать Россию.
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