Солдата антитеррористических сил Франции ранили ножом в Париже

„Солдат операции Sentinel получил ножевое ранение во время патрулирования Восточного вокзала в Париже. Он не в тяжелом состоянии. Преступник арестован“, — сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в сообщении на X.

Операция Sentinel — это военная антитеррористическая операция, которая была организована после теракта в Charlie Hebdo в январе 2015 года, пишет Delfi.lv.

Франция усилила меры безопасности вокруг Парижа в преддверии Олимпийских игр, включая усиление сил операции Sentinel.

„Наши мысли сейчас о солдате, раненном сегодня вечером на Восточном вокзале, который был задействован в рамках операции Sentinel, — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в посте на X.

„Я хотел бы выразить свою поддержку и благодарность нашим вооруженным силам, которые больше, чем когда-либо, помогают обеспечить безопасность французского народа“, — сказал Лекорню.

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